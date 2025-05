Xphere (XP) යනු කුමක්ද

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

MEXC වෙතින් Xphere ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Xphere ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Xphere ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Xphere මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Xphere මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Xphere,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Xphereමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Xphere මිල ඉතිහාසය

XPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Xphere මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Xphere (XP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Xphere මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Xphere MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XP දේශීය මුදල් වෙත

1XP සිට VNDවෙත ₫ 537.69177 1XP සිට AUDවෙත A$ 0.0327132 1XP සිට GBPවෙත £ 0.0157275 1XP සිට EURවෙත € 0.0186633 1XP සිට USDවෙත $ 0.02097 1XP සිට MYRවෙත RM 0.0897516 1XP සිට TRYවෙත ₺ 0.8113293 1XP සිට JPYවෙත ¥ 3.0536514 1XP සිට RUBවෙත ₽ 1.6853589 1XP සිට INRවෙත ₹ 1.7939835 1XP සිට IDRවෙත Rp 343.7704368 1XP සිට KRWවෙත ₩ 29.328642 1XP සිට PHPවෙත ₱ 1.1692872 1XP සිට EGPවෙත £E. 1.0516455 1XP සිට BRLවෙත R$ 0.1180611 1XP සිට CADවෙත C$ 0.0291483 1XP සිට BDTවෙත ৳ 2.5495326 1XP සිට NGNවෙත ₦ 33.552 1XP සිට UAHවෙත ₴ 0.870255 1XP සිට VESවෙත Bs 1.92924 1XP සිට PKRවෙත Rs 5.9101848 1XP සිට KZTවෙත ₸ 10.7152506 1XP සිට THBවෙත ฿ 0.6966234 1XP සිට TWDවෙත NT$ 0.6324552 1XP සිට AEDවෙත د.إ 0.0769599 1XP සිට CHFවෙත Fr 0.0174051 1XP සිට HKDවෙත HK$ 0.163566 1XP සිට MADවෙත .د.م 0.1948113 1XP සිට MXNවෙත $ 0.4084956

Xphere සම්පත්

Xphere පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Xphere පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Xphere (XP) හි මිල කීයද? Xphere (XP)හි සජීවී මිල 0.02097 USD වේ. Xphere (XP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Xphere හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 36.22M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02097 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Xphere (XP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Xphere (XP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.73B USD වේ. Xphere (XP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Xphere (XP) හි ඉහළම මිල 0.09 USD වේ. Xphere (XP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Xphere (XP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 209.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.