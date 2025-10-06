සජීවී XOCIETY සඳහා අද මිල 0.003053 USD කි. XO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී XOCIETY සඳහා අද මිල 0.003053 USD කි. XO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

XO ගැන වැඩි විස්තර

XO මිල තොරතුරු

XO ධවල පත්‍රිකාව

XO නිල වෙබ් අඩවිය

XO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XO මිල පුරෝකථනය

XO ඉතිහාසය

XO මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

XO-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

XO තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

XOCIETY ලාංඡනය

XOCIETY මිල(XO)

1 XO සිට USD සජීවී මිල:

$0.003051
$0.003051$0.003051
0.00%1D
USD
XOCIETY (XO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:29:28 (UTC+8)

XOCIETY (XO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992
පැය 24 පහළ
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
24H ඉහළ

$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+5.53%

+5.53%

XOCIETY (XO) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.003053. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.002992 ක අවම අගයක් සහ $ 0.003217 ක උපරිම අගයක් අතර XO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XO පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +5.53% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

XOCIETY (XO) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 95.36K
$ 95.36K$ 95.36K

$ 15.27M
$ 15.27M$ 15.27M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

XOCIETY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 95.36K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් XO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 15.27M කි.

XOCIETY (XO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා XOCIETYහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 00.00%
දින 30 යි$ -0.002891-48.64%
දින 60 යි$ -0.003543-53.72%
දින 90 යි$ -0.004422-59.16%
XOCIETY අද මිල වෙනස

අද, XO එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ 0 (0.00%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

XOCIETY දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.002891 (-48.64%) කින් ඉහළ ගියේය.

XOCIETY දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, XO එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.003543 (-53.72%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

XOCIETY දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.004422 (-59.16%), කින් චලනය විය.

XOCIETY (XO) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් XOCIETY මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

XOCIETY (XO) යනු කුමක්ද

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

MEXC වෙතින් XOCIETY ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ XOCIETY ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ XOCIETY ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ XOCIETY මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

XOCIETY මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ XOCIETY (XO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ XOCIETY (XO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? XOCIETY සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් XOCIETY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

XOCIETY (XO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XOCIETYXO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

XOCIETY (XO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

XOCIETY මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් XOCIETY MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XO දේශීය මුදල් වෙත

1 XOCIETY(XO) සිට VND
80.339695
1 XOCIETY(XO) සිට AUD
A$0.00461003
1 XOCIETY(XO) සිට GBP
0.00225922
1 XOCIETY(XO) සිට EUR
0.00259505
1 XOCIETY(XO) සිට USD
$0.003053
1 XOCIETY(XO) සිට MYR
RM0.0128226
1 XOCIETY(XO) සිට TRY
0.12727957
1 XOCIETY(XO) සිට JPY
¥0.454897
1 XOCIETY(XO) සිට ARS
ARS$4.35519609
1 XOCIETY(XO) සිට RUB
0.25135349
1 XOCIETY(XO) සිට INR
0.27089269
1 XOCIETY(XO) සිට IDR
Rp50.88331298
1 XOCIETY(XO) සිට KRW
4.29999785
1 XOCIETY(XO) සිට PHP
0.1767687
1 XOCIETY(XO) සිට EGP
￡E.0.14590287
1 XOCIETY(XO) සිට BRL
R$0.01627249
1 XOCIETY(XO) සිට CAD
C$0.00424367
1 XOCIETY(XO) සිට BDT
0.37139745
1 XOCIETY(XO) සිට NGN
4.46995836
1 XOCIETY(XO) සිට COP
$11.87937565
1 XOCIETY(XO) සිට ZAR
R.0.05260319
1 XOCIETY(XO) සිට UAH
0.12590572
1 XOCIETY(XO) සිට TZS
T.Sh.7.501221
1 XOCIETY(XO) සිට VES
Bs0.564805
1 XOCIETY(XO) සිට CLP
$2.927827
1 XOCIETY(XO) සිට PKR
Rs0.85877837
1 XOCIETY(XO) සිට KZT
1.67102902
1 XOCIETY(XO) සිට THB
฿0.09894773
1 XOCIETY(XO) සිට TWD
NT$0.09293332
1 XOCIETY(XO) සිට AED
د.إ0.01120451
1 XOCIETY(XO) සිට CHF
Fr0.00241187
1 XOCIETY(XO) සිට HKD
HK$0.02375234
1 XOCIETY(XO) සිට AMD
֏1.16972642
1 XOCIETY(XO) සිට MAD
.د.م0.02775177
1 XOCIETY(XO) සිට MXN
$0.05608361
1 XOCIETY(XO) සිට SAR
ريال0.01141822
1 XOCIETY(XO) සිට ETB
Br0.44295977
1 XOCIETY(XO) සිට KES
KSh0.39426442
1 XOCIETY(XO) සිට JOD
د.أ0.002164577
1 XOCIETY(XO) සිට PLN
0.01105186
1 XOCIETY(XO) සිට RON
лв0.01321949
1 XOCIETY(XO) සිට SEK
kr0.02863714
1 XOCIETY(XO) සිට BGN
лв0.00506798
1 XOCIETY(XO) සිට HUF
Ft1.01090936
1 XOCIETY(XO) සිට CZK
0.06316657
1 XOCIETY(XO) සිට KWD
د.ك0.000934218
1 XOCIETY(XO) සිට ILS
0.0100749
1 XOCIETY(XO) සිට BOB
Bs0.0210657
1 XOCIETY(XO) සිට AZN
0.0051901
1 XOCIETY(XO) සිට TJS
SM0.02842343
1 XOCIETY(XO) සිට GEL
0.00830416
1 XOCIETY(XO) සිට AOA
Kz2.79834927
1 XOCIETY(XO) සිට BHD
.د.ب0.001147928
1 XOCIETY(XO) සිට BMD
$0.003053
1 XOCIETY(XO) සිට DKK
kr0.01941708
1 XOCIETY(XO) සිට HNL
L0.07983595
1 XOCIETY(XO) සිට MUR
0.13833143
1 XOCIETY(XO) සිට NAD
$0.05260319
1 XOCIETY(XO) සිට NOK
kr0.03046894
1 XOCIETY(XO) සිට NZD
$0.00522063
1 XOCIETY(XO) සිට PAB
B/.0.003053
1 XOCIETY(XO) සිට PGK
K0.01297525
1 XOCIETY(XO) සිට QAR
ر.ق0.01111292
1 XOCIETY(XO) සිට RSD
дин.0.3046894
1 XOCIETY(XO) සිට UZS
soʻm36.78312407
1 XOCIETY(XO) සිට ALL
L0.25153667
1 XOCIETY(XO) සිට ANG
ƒ0.00546487
1 XOCIETY(XO) සිට AWG
ƒ0.0054954
1 XOCIETY(XO) සිට BBD
$0.006106
1 XOCIETY(XO) සිට BAM
KM0.00506798
1 XOCIETY(XO) සිට BIF
Fr8.978873
1 XOCIETY(XO) සිට BND
$0.00390784
1 XOCIETY(XO) සිට BSD
$0.003053
1 XOCIETY(XO) සිට JMD
$0.49018968
1 XOCIETY(XO) සිට KHR
12.26103118
1 XOCIETY(XO) සිට KMF
Fr1.279207
1 XOCIETY(XO) සිට LAK
66.36956389
1 XOCIETY(XO) සිට LKR
Rs0.92316614
1 XOCIETY(XO) සිට MDL
L0.05110722
1 XOCIETY(XO) සිට MGA
Ar13.62944684
1 XOCIETY(XO) සිට MOP
P0.02445453
1 XOCIETY(XO) සිට MVR
0.0467109
1 XOCIETY(XO) සිට MWK
MK5.30034383
1 XOCIETY(XO) සිට MZN
MT0.1950867
1 XOCIETY(XO) සිට NPR
Rs0.4341366
1 XOCIETY(XO) සිට PYG
21.499226
1 XOCIETY(XO) සිට RWF
Fr4.417691
1 XOCIETY(XO) සිට SBD
$0.02512619
1 XOCIETY(XO) සිට SCR
0.04463486
1 XOCIETY(XO) සිට SRD
$0.1163193
1 XOCIETY(XO) සිට SVC
$0.02668322
1 XOCIETY(XO) සිට SZL
L0.05257266
1 XOCIETY(XO) සිට TMT
m0.0106855
1 XOCIETY(XO) සිට TND
د.ت0.008890336
1 XOCIETY(XO) සිට TTD
$0.02066881
1 XOCIETY(XO) සිට UGX
Sh10.56338
1 XOCIETY(XO) සිට XAF
Fr1.706627
1 XOCIETY(XO) සිට XCD
$0.0082431
1 XOCIETY(XO) සිට XOF
Fr1.706627
1 XOCIETY(XO) සිට XPF
Fr0.308353
1 XOCIETY(XO) සිට BWP
P0.04054384
1 XOCIETY(XO) සිට BZD
$0.00613653
1 XOCIETY(XO) සිට CVE
$0.28670723
1 XOCIETY(XO) සිට DJF
Fr0.543434
1 XOCIETY(XO) සිට DOP
$0.1911178
1 XOCIETY(XO) සිට DZD
د.ج0.39530244
1 XOCIETY(XO) සිට FJD
$0.00686925
1 XOCIETY(XO) සිට GNF
Fr26.545835
1 XOCIETY(XO) සිට GTQ
Q0.02338598
1 XOCIETY(XO) සිට GYD
$0.63841283
1 XOCIETY(XO) සිට ISK
kr0.369413

XOCIETY සම්පත්

XOCIETY පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල XOCIETY වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XOCIETY පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

XOCIETY (XO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද XO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.003053 USD වේ.
XO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
XO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.003053 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
XOCIETY හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
XO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
XO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
XO හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
XO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් XO අත්කර ගති.
XO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් XO අත්කර ගති.
XO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
XO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 95.36K USD වේ.
මේ වසර තුලදී XO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව XO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා XO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:29:28 (UTC+8)

XOCIETY (XO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

උණුසුම් පුවත්

SEC vs නවෝත්පාදනය: නවතම සාධනය

October 5, 2025

MEXC හි මාර්ජින් භීචර්ස් අතිරේක: වාසිය හා චැලෙන්ජ් ගණනාවක්කින් දෙකක උපයාම් කළමනාකරණය

October 3, 2025

ඊතර් $4000 කින් පහත දැමිමෙන් පසුව ප්‍රතිසංයෝජනය වේ

October 2, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

XO-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

XO
XO
USD
USD

1 XO = 0.003053 USD

XO වෙළඳාම

XO/USDT
$0.003051
$0.003051$0.003051
+0.03%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව