ELIS (XLS) යනු කුමක්ද

ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd.

MEXC වෙතින් ELIS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ELIS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XLS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ELIS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ELIS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ELIS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ELIS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XLS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ELISමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ELIS මිල ඉතිහාසය

XLSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XLSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ELIS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ELIS (XLS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ELIS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ELIS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1XLS සිට VNDවෙත ₫ 143.07678 1XLS සිට AUDවෙත A$ 0.0087048 1XLS සිට GBPවෙත £ 0.004185 1XLS සිට EURවෙත € 0.0049662 1XLS සිට USDවෙත $ 0.00558 1XLS සිට MYRවෙත RM 0.0238824 1XLS සිට TRYවෙත ₺ 0.2158902 1XLS සිට JPYවෙත ¥ 0.8125596 1XLS සිට RUBවෙත ₽ 0.4484646 1XLS සිට INRවෙත ₹ 0.477369 1XLS සිට IDRවෙත Rp 91.4753952 1XLS සිට KRWවෙත ₩ 7.804188 1XLS සිට PHPවෙත ₱ 0.3111408 1XLS සිට EGPවෙත £E. 0.279837 1XLS සිට BRLවෙත R$ 0.0314154 1XLS සිට CADවෙත C$ 0.0077562 1XLS සිට BDTවෙත ৳ 0.6784164 1XLS සිට NGNවෙත ₦ 8.928 1XLS සිට UAHවෙත ₴ 0.23157 1XLS සිට VESවෙත Bs 0.51336 1XLS සිට PKRවෙත Rs 1.5726672 1XLS සිට KZTවෙත ₸ 2.8512684 1XLS සිට THBවෙත ฿ 0.1853676 1XLS සිට TWDවෙත NT$ 0.1682928 1XLS සිට AEDවෙත د.إ 0.0204786 1XLS සිට CHFවෙත Fr 0.0046314 1XLS සිට HKDවෙත HK$ 0.043524 1XLS සිට MADවෙත .د.م 0.0518382 1XLS සිට MXNවෙත $ 0.1086984

ELIS සම්පත්

ELIS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ELIS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ELIS (XLS) හි මිල කීයද? ELIS (XLS)හි සජීවී මිල 0.00558 USD වේ. ELIS (XLS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ELIS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XLSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00558 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ELIS (XLS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ELIS (XLS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. ELIS (XLS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, ELIS (XLS) හි ඉහළම මිල 2.9639 USD වේ. ELIS (XLS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ELIS (XLS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 14.06K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

