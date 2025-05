Xi Token (XI) යනු කුමක්ද

The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus.

MEXC වෙතින් Xi Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Xi Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Xi Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Xi Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Xi Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Xi Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Xi Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Xi Token මිල ඉතිහාසය

XIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Xi Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Xi Token (XI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Xi Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Xi Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XI දේශීය මුදල් වෙත

1XI සිට VNDවෙත ₫ 63.102501 1XI සිට AUDවෙත A$ 0.00383916 1XI සිට GBPවෙත £ 0.00184575 1XI සිට EURවෙත € 0.00219029 1XI සිට USDවෙත $ 0.002461 1XI සිට MYRවෙත RM 0.01053308 1XI සිට TRYවෙත ₺ 0.09521609 1XI සිට JPYවෙත ¥ 0.35837082 1XI සිට RUBවෙත ₽ 0.19779057 1XI සිට INRවෙත ₹ 0.21053855 1XI සිට IDRවෙත Rp 40.34425584 1XI සිට KRWවෙත ₩ 3.4419546 1XI සිට PHPවෙත ₱ 0.13722536 1XI සිට EGPවෙත £E. 0.12341915 1XI සිට BRLවෙත R$ 0.01385543 1XI සිට CADවෙත C$ 0.00342079 1XI සිට BDTවෙත ৳ 0.29920838 1XI සිට NGNවෙත ₦ 3.9376 1XI සිට UAHවෙත ₴ 0.1021315 1XI සිට VESවෙත Bs 0.226412 1XI සිට PKRවෙත Rs 0.69360824 1XI සිට KZTවෙත ₸ 1.25752178 1XI සිට THBවෙත ฿ 0.08175442 1XI සිට TWDවෙත NT$ 0.07422376 1XI සිට AEDවෙත د.إ 0.00903187 1XI සිට CHFවෙත Fr 0.00204263 1XI සිට HKDවෙත HK$ 0.0191958 1XI සිට MADවෙත .د.م 0.02286269 1XI සිට MXNවෙත $ 0.04791567

Xi Token සම්පත්

Xi Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Xi Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Xi Token (XI) හි මිල කීයද? Xi Token (XI)හි සජීවී මිල 0.002461 USD වේ. Xi Token (XI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Xi Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002461 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Xi Token (XI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Xi Token (XI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Xi Token (XI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Xi Token (XI) හි ඉහළම මිල 0.3299 USD වේ. Xi Token (XI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Xi Token (XI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 161.04 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.