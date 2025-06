X GAS (XGAS) යනු කුමක්ද

Multi-Chain Utility Token. XGAS powers transactions across PIKA's launchpad, serving as the essential fee token for seamless cross-chain operations.

MEXC වෙතින් X GAS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ X GAS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XGAS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ X GAS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ X GAS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

X GAS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ X GAS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XGAS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ X GASමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

X GAS මිල ඉතිහාසය

XGASහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XGASහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ X GAS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

X GAS (XGAS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

X GASXGAS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XGAS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

X GAS (XGAS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

X GAS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් X GAS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XGAS දේශීය මුදල් වෙත

1XGAS සිට VNDවෙත ₫ 6,917.976665 1XGAS සිට AUDවෙත A$ 0.40222323 1XGAS සිට GBPවෙත £ 0.19191043 1XGAS සිට EURවෙත € 0.22345735 1XGAS සිට USDවෙත $ 0.262891 1XGAS සිට MYRවෙත RM 1.11202893 1XGAS සිට TRYවෙත ₺ 10.45254616 1XGAS සිට JPYවෙත ¥ 38.16651538 1XGAS සිට RUBවෙත ₽ 20.57384966 1XGAS සිට INRවෙත ₹ 22.60336818 1XGAS සිට IDRවෙත Rp 4,309.68783504 1XGAS සිට KRWවෙත ₩ 357.18737279 1XGAS සිට PHPවෙත ₱ 14.91117752 1XGAS සිට EGPවෙත £E. 13.12088981 1XGAS සිට BRLවෙත R$ 1.45904505 1XGAS සිට CADවෙත C$ 0.36016067 1XGAS සිට BDTවෙත ৳ 32.13579584 1XGAS සිට NGNවෙත ₦ 407.58094858 1XGAS සිට UAHවෙත ₴ 10.9362656 1XGAS සිට VESවෙත Bs 27.603555 1XGAS සිට PKRවෙත Rs 74.74779803 1XGAS සිට KZTවෙත ₸ 136.2826944 1XGAS සිට THBවෙත ฿ 8.55447314 1XGAS සිට TWDවෙත NT$ 7.72373758 1XGAS සිට AEDවෙත د.إ 0.96480997 1XGAS සිට CHFවෙත Fr 0.2103128 1XGAS සිට HKDවෙත HK$ 2.06106544 1XGAS සිට MADවෙත .د.م 2.38967919 1XGAS සිට MXNවෙත $ 4.97652663 1XGAS සිට PLNවෙත zł 0.95692324

X GAS සම්පත්

X GAS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: X GAS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද X GAS (XGAS) හි මිල කීයද? X GAS (XGAS)හි සජීවී මිල 0.262891 USD වේ. X GAS (XGAS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? X GAS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XGASහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.262891 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. X GAS (XGAS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? X GAS (XGAS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. X GAS (XGAS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-26 වන විට, X GAS (XGAS) හි ඉහළම මිල 1.5 USD වේ. X GAS (XGAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? X GAS (XGAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.20M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

