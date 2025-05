XDB CHAIN (XDB) යනු කුමක්ද

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ XDB CHAIN,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XDB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ XDB CHAINමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

XDB CHAIN මිල ඉතිහාසය

XDBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XDBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ XDB CHAIN මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

XDB CHAIN (XDB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

XDB CHAIN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් XDB CHAIN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1XDB සිට VNDවෙත ₫ 8.8640937 1XDB සිට AUDවෙත A$ 0.000539292 1XDB සිට GBPවෙත £ 0.000259275 1XDB සිට EURවෙත € 0.000307673 1XDB සිට USDවෙත $ 0.0003457 1XDB සිට MYRවෙත RM 0.001479596 1XDB සිට TRYවෙත ₺ 0.01337859 1XDB සිට JPYවෙත ¥ 0.050347748 1XDB සිට RUBවෙත ₽ 0.027783909 1XDB සිට INRවෙත ₹ 0.029574635 1XDB සිට IDRවෙත Rp 5.667212208 1XDB සිට KRWවෙත ₩ 0.48349602 1XDB සිට PHPවෙත ₱ 0.019276232 1XDB සිට EGPවෙත £E. 0.017336855 1XDB සිට BRLවෙත R$ 0.001946291 1XDB සිට CADවෙත C$ 0.000480523 1XDB සිට BDTවෙත ৳ 0.042030206 1XDB සිට NGNවෙත ₦ 0.55312 1XDB සිට UAHවෙත ₴ 0.01434655 1XDB සිට VESවෙත Bs 0.0318044 1XDB සිට PKRවෙත Rs 0.097432088 1XDB සිට KZTවෙත ₸ 0.176645786 1XDB සිට THBවෙත ฿ 0.011480697 1XDB සිට TWDවෙත NT$ 0.010426312 1XDB සිට AEDවෙත د.إ 0.001268719 1XDB සිට CHFවෙත Fr 0.000286931 1XDB සිට HKDවෙත HK$ 0.00269646 1XDB සිට MADවෙත .د.م 0.003211553 1XDB සිට MXNවෙත $ 0.006730779

XDB CHAIN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XDB CHAIN පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද XDB CHAIN (XDB) හි මිල කීයද? XDB CHAIN (XDB)හි සජීවී මිල 0.0003457 USD වේ. XDB CHAIN (XDB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? XDB CHAIN හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.95M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XDBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0003457 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. XDB CHAIN (XDB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? XDB CHAIN (XDB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 17.20B USD වේ. XDB CHAIN (XDB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, XDB CHAIN (XDB) හි ඉහළම මිල 0.002445 USD වේ. XDB CHAIN (XDB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? XDB CHAIN (XDB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 7.51K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

