XCarnival (XCV) යනු කුමක්ද

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

XCarnival මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ XCarnival,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XCV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ XCarnivalමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

XCarnival මිල ඉතිහාසය

XCVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XCVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ XCarnival මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

XCV දේශීය මුදල් වෙත

1XCV සිට VNDවෙත ₫ 12.538449 1XCV සිට AUDවෙත A$ 0.00076284 1XCV සිට GBPවෙත £ 0.00036675 1XCV සිට EURවෙත € 0.00043521 1XCV සිට USDවෙත $ 0.000489

XCarnival සම්පත්

XCarnival පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XCarnival පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද XCarnival (XCV) හි මිල කීයද? XCarnival (XCV)හි සජීවී මිල 0.000489 USD වේ. XCarnival (XCV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? XCarnival හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 386.62K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XCVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000489 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. XCarnival (XCV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? XCarnival (XCV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 790.64M USD වේ. XCarnival (XCV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, XCarnival (XCV) හි ඉහළම මිල 2.063 USD වේ. XCarnival (XCV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? XCarnival (XCV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 60.77K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

