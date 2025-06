XBT (XBT) යනු කුමක්ද

$XBT is a Memecoin that's synonymous with Bitcoin's historic legacy. The ticker XBT was the ISO standard for Bitcoin used by many major exchanges. We pay homage to this tradition while building something new.

MEXC වෙතින් XBT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ XBT ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XBT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ XBT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ XBT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

XBT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ XBT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XBT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ XBTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

XBT මිල ඉතිහාසය

XBTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XBTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ XBT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

XBT (XBT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

XBT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් XBT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XBT දේශීය මුදල් වෙත

1XBT සිට VNDවෙත ₫ 44.26183 1XBT සිට AUDවෙත A$ 0.00257346 1XBT සිට GBPවෙත £ 0.00122786 1XBT සිට EURවෙත € 0.00144652 1XBT සිට USDවෙත $ 0.001682 1XBT සිට MYRවෙත RM 0.00711486 1XBT සිට TRYවෙත ₺ 0.06588394 1XBT සිට JPYවෙත ¥ 0.24259486 1XBT සිට RUBවෙත ₽ 0.133719 1XBT සිට INRවෙත ₹ 0.14376054 1XBT සිට IDRවෙත Rp 27.12902846 1XBT සිට KRWවෙත ₩ 2.30094236 1XBT සිට PHPවෙත ₱ 0.09400698 1XBT සිට EGPවෙත £E. 0.083259 1XBT සිට BRLවෙත R$ 0.00930146 1XBT සිට CADවෙත C$ 0.00228752 1XBT සිට BDTවෙත ৳ 0.20560768 1XBT සිට NGNවෙත ₦ 2.59167606 1XBT සිට UAHවෙත ₴ 0.06983664 1XBT සිට VESවෙත Bs 0.166518 1XBT සිට PKRවෙත Rs 0.47486224 1XBT සිට KZTවෙත ₸ 0.85684444 1XBT සිට THBවෙත ฿ 0.05478274 1XBT සිට TWDවෙත NT$ 0.05014042 1XBT සිට AEDවෙත د.إ 0.00617294 1XBT සිට CHFවෙත Fr 0.00136242 1XBT සිට HKDවෙත HK$ 0.01318688 1XBT සිට MADවෙත .د.م 0.01533984 1XBT සිට MXNවෙත $ 0.0317898

XBT සම්පත්

XBT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XBT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද XBT (XBT) හි මිල කීයද? XBT (XBT)හි සජීවී මිල 0.001682 USD වේ. XBT (XBT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? XBT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XBTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001682 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. XBT (XBT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? XBT (XBT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. XBT (XBT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, XBT (XBT) හි ඉහළම මිල 0.04063 USD වේ. XBT (XBT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? XBT (XBT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.19K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

