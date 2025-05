WeatherXM (WXM) යනු කුමක්ද

WeatherXM is a community powered weather network, that rewards weather station owners and provides accurate weather services to individuals, businesses and research organizations.

MEXC වෙතින් WeatherXM ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ WeatherXM ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WXM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ WeatherXM ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ WeatherXM මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

WeatherXM මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ WeatherXM,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WXM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ WeatherXMමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

WeatherXM මිල ඉතිහාසය

WXMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WXMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ WeatherXM මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

WeatherXM (WXM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WeatherXM මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් WeatherXM MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WXM දේශීය මුදල් වෙත

1WXM සිට VNDවෙත ₫ 6,717.942 1WXM සිට AUDවෙත A$ 0.40872 1WXM සිට GBPවෙත £ 0.1965 1WXM සිට EURවෙත € 0.23318 1WXM සිට USDවෙත $ 0.262 1WXM සිට MYRවෙත RM 1.12136 1WXM සිට TRYවෙත ₺ 10.1394 1WXM සිට JPYවෙත ¥ 38.15768 1WXM සිට RUBවෙත ₽ 21.05694 1WXM සිට INRවෙත ₹ 22.4141 1WXM සිට IDRවෙත Rp 4,295.08128 1WXM සිට KRWවෙත ₩ 366.4332 1WXM සිට PHPවෙත ₱ 14.60912 1WXM සිට EGPවෙත £E. 13.1393 1WXM සිට BRLවෙත R$ 1.47506 1WXM සිට CADවෙත C$ 0.36418 1WXM සිට BDTවෙත ৳ 31.85396 1WXM සිට NGNවෙත ₦ 419.2 1WXM සිට UAHවෙත ₴ 10.873 1WXM සිට VESවෙත Bs 24.104 1WXM සිට PKRවෙත Rs 73.84208 1WXM සිට KZTවෙත ₸ 133.87676 1WXM සිට THBවෙත ฿ 8.70102 1WXM සිට TWDවෙත NT$ 7.90192 1WXM සිට AEDවෙත د.إ 0.96154 1WXM සිට CHFවෙත Fr 0.21746 1WXM සිට HKDවෙත HK$ 2.0436 1WXM සිට MADවෙත .د.م 2.43398 1WXM සිට MXNවෙත $ 5.10376

WeatherXM සම්පත්

WeatherXM පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: WeatherXM පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද WeatherXM (WXM) හි මිල කීයද? WeatherXM (WXM)හි සජීවී මිල 0.262 USD වේ. WeatherXM (WXM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? WeatherXM හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WXMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.262 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. WeatherXM (WXM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? WeatherXM (WXM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. WeatherXM (WXM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, WeatherXM (WXM) හි ඉහළම මිල 2.158 USD වේ. WeatherXM (WXM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? WeatherXM (WXM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.27K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

