Wombat Exchange (WOM) යනු කුමක්ද

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Wombat Exchange,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WOM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wombat Exchangeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Wombat Exchange මිල ඉතිහාසය

WOMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WOMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wombat Exchange මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Wombat Exchange (WOM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Wombat Exchange මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Wombat Exchange MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wombat Exchange පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Wombat Exchange (WOM) හි මිල කීයද? Wombat Exchange (WOM)හි සජීවී මිල 0.003001 USD වේ. Wombat Exchange (WOM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Wombat Exchange හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 175.65K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WOMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003001 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Wombat Exchange (WOM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Wombat Exchange (WOM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 58.53M USD වේ. Wombat Exchange (WOM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Wombat Exchange (WOM) හි ඉහළම මිල 0.2298 USD වේ. Wombat Exchange (WOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Wombat Exchange (WOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.66K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

