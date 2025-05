wNXM (WNXM) යනු කුමක්ද

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

wNXM මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ wNXM,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WNXM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ wNXMමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

wNXM මිල ඉතිහාසය

WNXMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WNXMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ wNXM මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

WNXM දේශීය මුදල් වෙත

wNXM සම්පත්

wNXM පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: wNXM පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද wNXM (WNXM) හි මිල කීයද? wNXM (WNXM)හි සජීවී මිල 55.99 USD වේ. wNXM (WNXM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? wNXM හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 41.17M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WNXMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 55.99 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. wNXM (WNXM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? wNXM (WNXM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 735.26K USD වේ. wNXM (WNXM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, wNXM (WNXM) හි ඉහළම මිල 133.9692 USD වේ. wNXM (WNXM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? wNXM (WNXM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.89K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

