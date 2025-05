Witch Token (WITCH) යනු කුමක්ද

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

MEXC වෙතින් Witch Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Witch Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WITCH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Witch Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Witch Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Witch Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Witch Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WITCH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Witch Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Witch Token මිල ඉතිහාසය

WITCHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WITCHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Witch Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Witch Token (WITCH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Witch Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Witch Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WITCH දේශීය මුදල් වෙත

1WITCH සිට VNDවෙත ₫ 2,002.5621 1WITCH සිට AUDවෙත A$ 0.121055 1WITCH සිට GBPවෙත £ 0.058575 1WITCH සිට EURවෙත € 0.069509 1WITCH සිට USDවෙත $ 0.0781 1WITCH සිට MYRවෙත RM 0.334268 1WITCH සිට TRYවෙත ₺ 3.024813 1WITCH සිට JPYවෙත ¥ 11.39479 1WITCH සිට RUBවෙත ₽ 6.275335 1WITCH සිට INRවෙත ₹ 6.679112 1WITCH සිට IDRවෙත Rp 1,301.666146 1WITCH සිට KRWවෙත ₩ 109.23066 1WITCH සිට PHPවෙත ₱ 4.355637 1WITCH සිට EGPවෙත £E. 3.918277 1WITCH සිට BRLවෙත R$ 0.439703 1WITCH සිට CADවෙත C$ 0.108559 1WITCH සිට BDTවෙත ৳ 9.471187 1WITCH සිට NGNවෙත ₦ 124.96 1WITCH සිට UAHවෙත ₴ 3.238026 1WITCH සිට VESවෙත Bs 7.1852 1WITCH සිට PKRවෙත Rs 21.943757 1WITCH සිට KZTවෙත ₸ 39.866926 1WITCH සිට THBවෙත ฿ 2.607759 1WITCH සිට TWDවෙත NT$ 2.356277 1WITCH සිට AEDවෙත د.إ 0.286627 1WITCH සිට CHFවෙත Fr 0.064823 1WITCH සිට HKDවෙත HK$ 0.60918 1WITCH සිට MADවෙත .د.م 0.728673 1WITCH සිට MXNවෙත $ 1.51514

Witch Token සම්පත්

Witch Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Witch Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Witch Token (WITCH) හි මිල කීයද? Witch Token (WITCH)හි සජීවී මිල 0.0781 USD වේ. Witch Token (WITCH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Witch Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.13M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WITCHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0781 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Witch Token (WITCH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Witch Token (WITCH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 27.30M USD වේ. Witch Token (WITCH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Witch Token (WITCH) හි ඉහළම මිල 2.594 USD වේ. Witch Token (WITCH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Witch Token (WITCH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.