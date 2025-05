Witnet (WIT) යනු කුමක්ද

The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

MEXC වෙතින් Witnet ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Witnet ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WIT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Witnet ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Witnet මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Witnet මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Witnet,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WIT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Witnetමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Witnet මිල ඉතිහාසය

WITහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WITහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Witnet මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Witnet (WIT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Witnet මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Witnet MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WIT දේශීය මුදල් වෙත

1WIT සිට VNDවෙත ₫ 39.051243 1WIT සිට AUDවෙත A$ 0.00237588 1WIT සිට GBPවෙත £ 0.00114225 1WIT සිට EURවෙත € 0.00135547 1WIT සිට USDවෙත $ 0.001523 1WIT සිට MYRවෙත RM 0.00651844 1WIT සිට TRYවෙත ₺ 0.0589401 1WIT සිට JPYවෙත ¥ 0.22177926 1WIT සිට RUBවෙත ₽ 0.12240351 1WIT සිට INRවෙත ₹ 0.13029265 1WIT සිට IDRවෙත Rp 24.96720912 1WIT සිට KRWවෙත ₩ 2.1300678 1WIT සිට PHPවෙත ₱ 0.08492248 1WIT සිට EGPවෙත £E. 0.07636322 1WIT සිට BRLවෙත R$ 0.00857449 1WIT සිට CADවෙත C$ 0.00211697 1WIT සිට BDTවෙත ৳ 0.18516634 1WIT සිට NGNවෙත ₦ 2.4368 1WIT සිට UAHවෙත ₴ 0.0632045 1WIT සිට VESවෙත Bs 0.140116 1WIT සිට PKRවෙත Rs 0.42924232 1WIT සිට KZTවෙත ₸ 0.77822254 1WIT සිට THBවෙත ฿ 0.0505636 1WIT සිට TWDවෙත NT$ 0.04593368 1WIT සිට AEDවෙත د.إ 0.00558941 1WIT සිට CHFවෙත Fr 0.00126409 1WIT සිට HKDවෙත HK$ 0.0118794 1WIT සිට MADවෙත .د.م 0.01414867 1WIT සිට MXNවෙත $ 0.02966804

Witnet සම්පත්

Witnet පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Witnet පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Witnet (WIT) හි මිල කීයද? Witnet (WIT)හි සජීවී මිල 0.001523 USD වේ. Witnet (WIT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Witnet හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WITහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001523 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Witnet (WIT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Witnet (WIT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Witnet (WIT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Witnet (WIT) හි ඉහළම මිල 0.021685 USD වේ. Witnet (WIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Witnet (WIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.66K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.