WinX (WINX) යනු කුමක්ද

WinX is the #1 gaming hub on Sui. Trusted with $37M+ in wager volume and lead investment from Sui Foundation. Welcome to Crypto Betting for the New Generation

WinX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ WinX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WINX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ WinXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

WinX මිල ඉතිහාසය

WINXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WINXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ WinX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

WinX (WINX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WINX දේශීය මුදල් වෙත

1WINX සිට VNDවෙත ₫ 1.9307673 1WINX සිට AUDවෙත A$ 0.000117468 1WINX සිට GBPවෙත £ 0.000056475 1WINX සිට EURවෙත € 0.000067017 1WINX සිට USDවෙත $ 0.0000753 1WINX සිට MYRවෙත RM 0.000322284 1WINX සිට TRYවෙත ₺ 0.00291411 1WINX සිට JPYවෙත ¥ 0.010965186 1WINX සිට RUBවෙත ₽ 0.006051861 1WINX සිට INRවෙත ₹ 0.006441915 1WINX සිට IDRවෙත Rp 1.234426032 1WINX සිට KRWවෙත ₩ 0.10531458 1WINX සිට PHPවෙත ₱ 0.004198728 1WINX සිට EGPවෙත £E. 0.003775542 1WINX සිට BRLවෙත R$ 0.000423939 1WINX සිට CADවෙත C$ 0.000104667 1WINX සිට BDTවෙත ৳ 0.009154974 1WINX සිට NGNවෙත ₦ 0.12048 1WINX සිට UAHවෙත ₴ 0.00312495 1WINX සිට VESවෙත Bs 0.0069276 1WINX සිට PKRවෙත Rs 0.021222552 1WINX සිට KZTවෙත ₸ 0.038476794 1WINX සිට THBවෙත ฿ 0.00249996 1WINX සිට TWDවෙත NT$ 0.002271048 1WINX සිට AEDවෙත د.إ 0.000276351 1WINX සිට CHFවෙත Fr 0.000062499 1WINX සිට HKDවෙත HK$ 0.00058734 1WINX සිට MADවෙත .د.م 0.000699537 1WINX සිට MXNවෙත $ 0.001466844

WinX සම්පත්

WinX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: WinX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද WinX (WINX) හි මිල කීයද? WinX (WINX)හි සජීවී මිල 0.0000753 USD වේ. WinX (WINX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? WinX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WINXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000753 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. WinX (WINX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? WinX (WINX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. WinX (WINX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, WinX (WINX) හි ඉහළම මිල 0.000725 USD වේ. WinX (WINX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? WinX (WINX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 211.34 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

