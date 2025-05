Wilder World (WILD) යනු කුමක්ද

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Wilder World,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WILD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wilder Worldමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Wilder World මිල ඉතිහාසය

WILDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WILDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wilder World මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Wilder World (WILD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WILD දේශීය මුදල් වෙත

Wilder World සම්පත්

Wilder World පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wilder World පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Wilder World (WILD) හි මිල කීයද? Wilder World (WILD)හි සජීවී මිල 0.2104 USD වේ. Wilder World (WILD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Wilder World හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 83.62M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WILDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2104 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Wilder World (WILD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Wilder World (WILD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 397.42M USD වේ. Wilder World (WILD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, Wilder World (WILD) හි ඉහළම මිල 7.418 USD වේ. Wilder World (WILD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Wilder World (WILD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 64.13K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

