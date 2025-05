WorldBrain (WBC) යනු කුමක්ද

WorldBrain is an innovative AI project initiated by the Worldbrains Foundation, a subsidiary of OpenAI. Based on ChatGPT's Earth-scale database, WorldBrain establishes an initial world (frame of reference) for the "World Model", thus realizing the capability of WorldBrain to model the world like the human brain. Leveraging distributed computing technology, deploying hardware devices globally through the DePIN network and applying tokenization mechanism, enables every user to be the creator and owner of the WorldBrain system and effectively distribute the wealth created by WorldBrain among all participants. Truly benefit people!

MEXC වෙතින් WorldBrain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ WorldBrain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WBC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ WorldBrain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ WorldBrain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

WorldBrain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ WorldBrain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WBC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ WorldBrainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

WorldBrain මිල ඉතිහාසය

WBCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WBCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ WorldBrain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

WorldBrain (WBC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WorldBrain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් WorldBrain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WBC දේශීය මුදල් වෙත

1WBC සිට VNDවෙත ₫ 97.974261 1WBC සිට AUDවෙත A$ 0.00596076 1WBC සිට GBPවෙත £ 0.00286575 1WBC සිට EURවෙත € 0.00340069 1WBC සිට USDවෙත $ 0.003821 1WBC සිට MYRවෙත RM 0.01635388 1WBC සිට TRYවෙත ₺ 0.14783449 1WBC සිට JPYවෙත ¥ 0.55691075 1WBC සිට RUBවෙත ₽ 0.30709377 1WBC සිට INRවෙත ₹ 0.32688655 1WBC සිට IDRවෙත Rp 62.63933424 1WBC සිට KRWවෙත ₩ 5.3440506 1WBC සිට PHPවෙත ₱ 0.21305896 1WBC සිට EGPවෙත £E. 0.19162315 1WBC සිට BRLවෙත R$ 0.02155044 1WBC සිට CADවෙත C$ 0.00531119 1WBC සිට BDTවෙත ৳ 0.46455718 1WBC සිට NGNවෙත ₦ 6.1136 1WBC සිට UAHවෙත ₴ 0.1585715 1WBC සිට VESවෙත Bs 0.351532 1WBC සිට PKRවෙත Rs 1.07691064 1WBC සිට KZTවෙත ₸ 1.95245458 1WBC සිට THBවෙත ฿ 0.12693362 1WBC සිට TWDවෙත NT$ 0.11524136 1WBC සිට AEDවෙත د.إ 0.01402307 1WBC සිට CHFවෙත Fr 0.00317143 1WBC සිට HKDවෙත HK$ 0.0298038 1WBC සිට MADවෙත .د.م 0.03549709 1WBC සිට MXNවෙත $ 0.07443308

WorldBrain සම්පත්

WorldBrain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: WorldBrain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද WorldBrain (WBC) හි මිල කීයද? WorldBrain (WBC)හි සජීවී මිල 0.003821 USD වේ. WorldBrain (WBC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? WorldBrain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WBCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003821 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. WorldBrain (WBC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? WorldBrain (WBC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. WorldBrain (WBC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, WorldBrain (WBC) හි ඉහළම මිල 1.495 USD වේ. WorldBrain (WBC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? WorldBrain (WBC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 222.08K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.