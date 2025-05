Wave World (WAV) යනු කුමක්ද

WaveWorld is the first blockchain platform uniting GameFi, DeFi, and AI smart trading on Sui & MOVE. Accessible via Telegram, Twitter, LINE, it bridges Web2 & Web3 users for seamless gaming, trading, and DeFi—no extra apps needed! The fastest, simplest, and most secure platform to trade any token on any DEXs on Sui, Aptos and Movement.

MEXC වෙතින් Wave World ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Wave World ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Wave World මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Wave World,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WAV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wave Worldමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Wave World මිල ඉතිහාසය

WAVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WAVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wave World මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Wave World (WAV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Wave World මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Wave World MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WAV දේශීය මුදල් වෙත

Wave World සම්පත්

Wave World පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wave World පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Wave World (WAV) හි මිල කීයද? Wave World (WAV)හි සජීවී මිල 0,006412 USD වේ. Wave World (WAV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Wave World හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WAVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,006412 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Wave World (WAV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Wave World (WAV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Wave World (WAV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Wave World (WAV) හි ඉහළම මිල 0,035 USD වේ. Wave World (WAV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Wave World (WAV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 63,20K USD වේ.

