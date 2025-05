Wasder (WAS) යනු කුමක්ද

Wasder gives players a seamless gaming experience in one easy-to-use app – including fun ways to find friends, discover games, explore content, earn in-game items, build player identity, and take virtual self-expression to the next level.

Wasder මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Wasder,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WAS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wasderමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Wasder මිල ඉතිහාසය

WASහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WASහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wasder මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Wasder (WAS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Wasder මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Wasder MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1WAS සිට VNDවෙත ₫ 8,999991 1WAS සිට AUDවෙත A$ 0,00054756 1WAS සිට GBPවෙත £ 0,00026325 1WAS සිට EURවෙත € 0,00031239 1WAS සිට USDවෙත $ 0,000351 1WAS සිට MYRවෙත RM 0,00150228 1WAS සිට TRYවෙත ₺ 0,01358019 1WAS සිට JPYවෙත ¥ 0,05115825 1WAS සිට RUBවෙත ₽ 0,02820987 1WAS සිට INRවෙත ₹ 0,03002805 1WAS සිට IDRවෙත Rp 5,75409744 1WAS සිට KRWවෙත ₩ 0,4909086 1WAS සිට PHPවෙත ₱ 0,01957176 1WAS සිට EGPවෙත £E. 0,01760265 1WAS සිට BRLවෙත R$ 0,00197964 1WAS සිට CADවෙත C$ 0,00048789 1WAS සිට BDTවෙත ৳ 0,04267458 1WAS සිට NGNවෙත ₦ 0,5616 1WAS සිට UAHවෙත ₴ 0,0145665 1WAS සිට VESවෙත Bs 0,032292 1WAS සිට PKRවෙත Rs 0,09892584 1WAS සිට KZTවෙත ₸ 0,17935398 1WAS සිට THBවෙත ฿ 0,01166022 1WAS සිට TWDවෙත NT$ 0,01058616 1WAS සිට AEDවෙත د.إ 0,00128817 1WAS සිට CHFවෙත Fr 0,00029133 1WAS සිට HKDවෙත HK$ 0,0027378 1WAS සිට MADවෙත .د.م 0,00326079 1WAS සිට MXNවෙත $ 0,00683748

Wasder සම්පත්

Wasder පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wasder පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Wasder (WAS) හි මිල කීයද? Wasder (WAS)හි සජීවී මිල 0,000351 USD වේ. Wasder (WAS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Wasder හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0,00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WASහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,000351 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Wasder (WAS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Wasder (WAS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0,00 USD වේ. Wasder (WAS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Wasder (WAS) හි ඉහළම මිල 0,0349 USD වේ. Wasder (WAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Wasder (WAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 337,08 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

