WanderCoin (WANDER) යනු කුමක්ද

WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform.

MEXC වෙතින් WanderCoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ WanderCoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WANDER ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ WanderCoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ WanderCoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

WanderCoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ WanderCoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WANDER හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ WanderCoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

WanderCoin මිල ඉතිහාසය

WANDERහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WANDERහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ WanderCoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

WanderCoin (WANDER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WanderCoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් WanderCoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WANDER දේශීය මුදල් වෙත

1WANDER සිට VNDවෙත ₫ 56.4102 1WANDER සිට AUDවෙත A$ 0.00341 1WANDER සිට GBPවෙත £ 0.00165 1WANDER සිට EURවෙත € 0.001958 1WANDER සිට USDවෙත $ 0.0022 1WANDER සිට MYRවෙත RM 0.009416 1WANDER සිට TRYවෙත ₺ 0.085206 1WANDER සිට JPYවෙත ¥ 0.32098 1WANDER සිට RUBවෙත ₽ 0.17677 1WANDER සිට INRවෙත ₹ 0.18821 1WANDER සිට IDRවෙත Rp 36.666652 1WANDER සිට KRWවෙත ₩ 3.07692 1WANDER සිට PHPවෙත ₱ 0.122738 1WANDER සිට EGPවෙත £E. 0.110374 1WANDER සිට BRLවෙත R$ 0.012386 1WANDER සිට CADවෙත C$ 0.003058 1WANDER සිට BDTවෙත ৳ 0.266794 1WANDER සිට NGNවෙත ₦ 3.52 1WANDER සිට UAHවෙත ₴ 0.091212 1WANDER සිට VESවෙත Bs 0.2024 1WANDER සිට PKRවෙත Rs 0.618134 1WANDER සිට KZTවෙත ₸ 1.123012 1WANDER සිට THBවෙත ฿ 0.073458 1WANDER සිට TWDවෙත NT$ 0.066396 1WANDER සිට AEDවෙත د.إ 0.008074 1WANDER සිට CHFවෙත Fr 0.001826 1WANDER සිට HKDවෙත HK$ 0.01716 1WANDER සිට MADවෙත .د.م 0.020526 1WANDER සිට MXNවෙත $ 0.042658

WanderCoin සම්පත්

WanderCoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: WanderCoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද WanderCoin (WANDER) හි මිල කීයද? WanderCoin (WANDER)හි සජීවී මිල 0.0022 USD වේ. WanderCoin (WANDER) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? WanderCoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WANDERහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0022 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. WanderCoin (WANDER) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? WanderCoin (WANDER) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. WanderCoin (WANDER) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, WanderCoin (WANDER) හි ඉහළම මිල 0.0548 USD වේ. WanderCoin (WANDER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? WanderCoin (WANDER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 47.70 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

