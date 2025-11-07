හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී World3 සඳහා අද මිල 0.06012 USD කි. WAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී World3 සඳහා අද මිල 0.06012 USD කි. WAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WAI ගැන වැඩි විස්තර

WAI මිල තොරතුරු

WAI යනු කුමක්ද

WAI ධවල පත්‍රිකාව

WAI නිල වෙබ් අඩවිය

WAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WAI මිල පුරෝකථනය

WAI ඉතිහාසය

WAI මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

WAI-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

WAI තත්කාල ගනුදෙනු

WAI USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

World3 ලාංඡනය

World3 මිල(WAI)

1 WAI සිට USD සජීවී මිල:

$0.06012
$0.06012$0.06012
+1.05%1D
USD
World3 (WAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:36:45 (UTC+8)

World3 (WAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.05882
$ 0.05882$ 0.05882
පැය 24 පහළ
$ 0.06053
$ 0.06053$ 0.06053
24H ඉහළ

$ 0.05882
$ 0.05882$ 0.05882

$ 0.06053
$ 0.06053$ 0.06053

--
----

--
----

-0.14%

+1.05%

+2.17%

+2.17%

World3 (WAI) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.06012. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.05882 ක අවම අගයක් සහ $ 0.06053 ක උපරිම අගයක් අතර WAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WAI පසුගිය පැය තුල, -0.14% කින්, පැය 24 තුල, +1.05% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

World3 (WAI) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 58.99K
$ 58.99K$ 58.99K

$ 60.12M
$ 60.12M$ 60.12M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

World3 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 58.99K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් WAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 60.12M කි.

World3 (WAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා World3හි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0006247+1.05%
දින 30 යි$ +0.00588+10.84%
දින 60 යි$ +0.01175+24.29%
දින 90 යි$ +0.05012+501.20%
World3 අද මිල වෙනස

අද, WAI එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0006247 (+1.05%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

World3 දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.00588 (+10.84%) කින් ඉහළ ගියේය.

World3 දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, WAI එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.01175 (+24.29%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

World3 දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.05012 (+501.20%), කින් චලනය විය.

World3 (WAI) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් World3 මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

World3 (WAI) යනු කුමක්ද

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

MEXC වෙතින් World3 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ World3 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ World3 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ World3 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

World3 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ World3 (WAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ World3 (WAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? World3 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් World3 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

World3 (WAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

World3WAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

World3 (WAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

World3 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් World3 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WAI දේශීය මුදල් වෙත

1 World3(WAI) සිට VND
1,582.0578
1 World3(WAI) සිට AUD
A$0.0925848
1 World3(WAI) සිට GBP
0.0456912
1 World3(WAI) සිට EUR
0.0517032
1 World3(WAI) සිට USD
$0.06012
1 World3(WAI) සිට MYR
RM0.2507004
1 World3(WAI) සිට TRY
2.5364628
1 World3(WAI) සිට JPY
¥9.19836
1 World3(WAI) සිට ARS
ARS$87.2563644
1 World3(WAI) සිට RUB
4.88475
1 World3(WAI) සිට INR
5.3320428
1 World3(WAI) සිට IDR
Rp1,001.9995992
1 World3(WAI) සිට PHP
3.5524908
1 World3(WAI) සිට EGP
￡E.2.8430748
1 World3(WAI) සිට BRL
R$0.3210408
1 World3(WAI) සිට CAD
C$0.0847692
1 World3(WAI) සිට BDT
7.3250208
1 World3(WAI) සිට NGN
86.3792136
1 World3(WAI) සිට COP
$230.3443692
1 World3(WAI) සිට ZAR
R.1.0442844
1 World3(WAI) සිට UAH
2.5256412
1 World3(WAI) සිට TZS
T.Sh.148.078566
1 World3(WAI) සිට VES
Bs13.70736
1 World3(WAI) සිට CLP
$56.69316
1 World3(WAI) සිට PKR
Rs16.8822972
1 World3(WAI) සිට KZT
31.5918576
1 World3(WAI) සිට THB
฿1.9466856
1 World3(WAI) සිට TWD
NT$1.8625176
1 World3(WAI) සිට AED
د.إ0.2206404
1 World3(WAI) සිට CHF
Fr0.048096
1 World3(WAI) සිට HKD
HK$0.4671324
1 World3(WAI) සිට AMD
֏22.989888
1 World3(WAI) සිට MAD
.د.م0.5609196
1 World3(WAI) සිට MXN
$1.115226
1 World3(WAI) සිට SAR
ريال0.22545
1 World3(WAI) සිට ETB
Br9.2518668
1 World3(WAI) සිට KES
KSh7.7669028
1 World3(WAI) සිට JOD
د.أ0.04262508
1 World3(WAI) සිට PLN
0.2212416
1 World3(WAI) සිට RON
лв0.264528
1 World3(WAI) සිට SEK
kr0.5753484
1 World3(WAI) සිට BGN
лв0.1016028
1 World3(WAI) සිට HUF
Ft20.1402
1 World3(WAI) සිට CZK
1.268532
1 World3(WAI) සිට KWD
د.ك0.01845684
1 World3(WAI) සිට ILS
0.1959912
1 World3(WAI) සිට BOB
Bs0.414828
1 World3(WAI) සිට AZN
0.102204
1 World3(WAI) සිට TJS
SM0.5543064
1 World3(WAI) සිට GEL
0.1629252
1 World3(WAI) සිට AOA
Kz55.1053908
1 World3(WAI) සිට BHD
.د.ب0.02266524
1 World3(WAI) සිට BMD
$0.06012
1 World3(WAI) සිට DKK
kr0.3889764
1 World3(WAI) සිට HNL
L1.5835608
1 World3(WAI) සිට MUR
2.759508
1 World3(WAI) සිට NAD
$1.043082
1 World3(WAI) සිට NOK
kr0.613224
1 World3(WAI) සිට NZD
$0.1070136
1 World3(WAI) සිට PAB
B/.0.06012
1 World3(WAI) සිට PGK
K0.252504
1 World3(WAI) සිට QAR
ر.ق0.2188368
1 World3(WAI) සිට RSD
дин.6.1093944
1 World3(WAI) සිට UZS
soʻm715.7141712
1 World3(WAI) සිට ALL
L5.03505
1 World3(WAI) සිට ANG
ƒ0.1076148
1 World3(WAI) සිට AWG
ƒ0.108216
1 World3(WAI) සිට BBD
$0.12024
1 World3(WAI) සිට BAM
KM0.1016028
1 World3(WAI) සිට BIF
Fr176.81292
1 World3(WAI) සිට BND
$0.078156
1 World3(WAI) සිට BSD
$0.06012
1 World3(WAI) සිට JMD
$9.628218
1 World3(WAI) සිට KHR
242.41887
1 World3(WAI) සිට KMF
Fr25.2504
1 World3(WAI) සිට LAK
1,306.9564956
1 World3(WAI) සිට LKR
රු18.30654
1 World3(WAI) සිට MDL
L1.0274508
1 World3(WAI) සිට MGA
Ar270.81054
1 World3(WAI) සිට MOP
P0.4803588
1 World3(WAI) සිට MVR
0.925848
1 World3(WAI) සිට MWK
MK104.013612
1 World3(WAI) සිට MZN
MT3.844674
1 World3(WAI) සිට NPR
रु8.519004
1 World3(WAI) සිට PYG
426.37104
1 World3(WAI) සිට RWF
Fr87.11388
1 World3(WAI) සිට SBD
$0.4947876
1 World3(WAI) සිට SCR
0.8933832
1 World3(WAI) සිට SRD
$2.31462
1 World3(WAI) සිට SVC
$0.5248476
1 World3(WAI) සිට SZL
L1.0418796
1 World3(WAI) සිට TMT
m0.2110212
1 World3(WAI) සිට TND
د.ت0.177354
1 World3(WAI) සිට TTD
$0.4064112
1 World3(WAI) සිට UGX
Sh210.17952
1 World3(WAI) සිට XAF
Fr34.14816
1 World3(WAI) සිට XCD
$0.162324
1 World3(WAI) සිට XOF
Fr34.14816
1 World3(WAI) සිට XPF
Fr6.19236
1 World3(WAI) සිට BWP
P0.8074116
1 World3(WAI) සිට BZD
$0.12024
1 World3(WAI) සිට CVE
$5.7619008
1 World3(WAI) සිට DJF
Fr10.64124
1 World3(WAI) සිට DOP
$3.8663172
1 World3(WAI) සිට DZD
د.ج7.8432552
1 World3(WAI) සිට FJD
$0.1370736
1 World3(WAI) සිට GNF
Fr522.7434
1 World3(WAI) සිට GTQ
Q0.4605192
1 World3(WAI) සිට GYD
$12.5746992
1 World3(WAI) සිට ISK
kr7.57512

World3 සම්පත්

World3 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල World3 වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: World3 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

World3 (WAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.06012 USD වේ.
WAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.06012 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
World3 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WAI හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
WAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් WAI අත්කර ගති.
WAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් WAI අත්කර ගති.
WAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 58.99K USD වේ.
මේ වසර තුලදී WAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:36:45 (UTC+8)

World3 (WAI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

WAI-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

WAI
WAI
USD
USD

1 WAI = 0.06012 USD

WAI වෙළඳාම

WAI/USDT
$0.06012
$0.06012$0.06012
+1.10%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,096.33
$102,096.33$102,096.33

+0.08%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,356.45
$3,356.45$3,356.45

+1.71%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2534
$1.2534$1.2534

+46.08%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.61
$157.61$157.61

+1.08%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,096.33
$102,096.33$102,096.33

+0.08%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,356.45
$3,356.45$3,356.45

+1.71%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.61
$157.61$157.61

+1.08%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2303
$2.2303$2.2303

-0.18%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011620
$0.011620$0.011620

+190.50%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$29.84
$29.84$29.84

+98.93%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.007321
$0.007321$0.007321

+632.10%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.408
$4.408$4.408

+340.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.008048
$0.008048$0.008048

+277.13%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1107
$0.1107$0.1107

+121.40%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002205
$0.00002205$0.00002205

+104.73%