WAGMI Games (WAGMIGAMES) යනු කුමක්ද

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ WAGMI Games,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WAGMIGAMES හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ WAGMI Gamesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

WAGMI Games මිල ඉතිහාසය

WAGMIGAMESහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WAGMIGAMESහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ WAGMI Games මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WAGMI Games මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් WAGMI Games MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WAGMIGAMES දේශීය මුදල් වෙත

WAGMI Games සම්පත්

WAGMI Games පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: WAGMI Games පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද WAGMI Games (WAGMIGAMES) හි මිල කීයද? WAGMI Games (WAGMIGAMES)හි සජීවී මිල 0.00000689 USD වේ. WAGMI Games (WAGMIGAMES) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? WAGMI Games හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 12.43M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WAGMIGAMESහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000689 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. WAGMI Games (WAGMIGAMES) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? WAGMI Games (WAGMIGAMES) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.80T USD වේ. WAGMI Games (WAGMIGAMES) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, WAGMI Games (WAGMIGAMES) හි ඉහළම මිල 0.00005995 USD වේ. WAGMI Games (WAGMIGAMES) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? WAGMI Games (WAGMIGAMES) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 107.48K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

