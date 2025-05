Wagmi (WAGMI) යනු කුමක්ද

The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage.

Wagmi මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Wagmi,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WAGMI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wagmiමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Wagmi මිල ඉතිහාසය

WAGMIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WAGMIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wagmi මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Wagmi (WAGMI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WAGMI දේශීය මුදල් වෙත

1WAGMI සිට VNDවෙත ₫ 201,02544 1WAGMI සිට AUDවෙත A$ 0,0122304 1WAGMI සිට GBPවෙත £ 0,00588 1WAGMI සිට EURවෙත € 0,0069776 1WAGMI සිට USDවෙත $ 0,00784 1WAGMI සිට MYRවෙත RM 0,0335552 1WAGMI සිට TRYවෙත ₺ 0,3033296 1WAGMI සිට JPYවෙත ¥ 1,14268 1WAGMI සිට RUBවෙත ₽ 0,6301008 1WAGMI සිට INRවෙත ₹ 0,670712 1WAGMI සිට IDRවෙත Rp 128,5245696 1WAGMI සිට KRWවෙත ₩ 10,965024 1WAGMI සිට PHPවෙත ₱ 0,4371584 1WAGMI සිට EGPවෙත £E. 0,393176 1WAGMI සිට BRLවෙත R$ 0,0442176 1WAGMI සිට CADවෙත C$ 0,0108976 1WAGMI සිට BDTවෙත ৳ 0,9531872 1WAGMI සිට NGNවෙත ₦ 12,544 1WAGMI සිට UAHවෙත ₴ 0,32536 1WAGMI සිට VESවෙත Bs 0,72128 1WAGMI සිට PKRවෙත Rs 2,2096256 1WAGMI සිට KZTවෙත ₸ 4,0060832 1WAGMI සිට THBවෙත ฿ 0,2604448 1WAGMI සිට TWDවෙත NT$ 0,2364544 1WAGMI සිට AEDවෙත د.إ 0,0287728 1WAGMI සිට CHFවෙත Fr 0,0065072 1WAGMI සිට HKDවෙත HK$ 0,061152 1WAGMI සිට MADවෙත .د.م 0,0728336 1WAGMI සිට MXNවෙත $ 0,1527232

