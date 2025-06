VR1 (VR1) යනු කුමක්ද

VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy.

MEXC වෙතින් VR1 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ VR1 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VR1 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ VR1 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ VR1 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

VR1 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ VR1,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VR1 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ VR1මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

VR1 මිල ඉතිහාසය

VR1හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VR1හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ VR1 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

VR1 (VR1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VR1 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් VR1 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VR1 දේශීය මුදල් වෙත

1VR1 සිට VNDවෙත ₫ 183.1524 1VR1 සිට AUDවෙත A$ 0.0106488 1VR1 සිට GBPවෙත £ 0.0050808 1VR1 සිට EURවෙත € 0.0059856 1VR1 සිට USDවෙත $ 0.00696 1VR1 සිට MYRවෙත RM 0.0294408 1VR1 සිට TRYවෙත ₺ 0.2726232 1VR1 සිට JPYවෙත ¥ 1.00398 1VR1 සිට RUBවෙත ₽ 0.5532504 1VR1 සිට INRවෙත ₹ 0.5948712 1VR1 සිට IDRවෙත Rp 112.2580488 1VR1 සිට KRWවෙත ₩ 9.5211408 1VR1 සිට PHPවෙත ₱ 0.3889944 1VR1 සිට EGPවෙත £E. 0.34452 1VR1 සිට BRLවෙත R$ 0.0384888 1VR1 සිට CADවෙත C$ 0.0094656 1VR1 සිට BDTවෙත ৳ 0.8507904 1VR1 සිට NGNවෙත ₦ 10.7241768 1VR1 සිට UAHවෙත ₴ 0.2889792 1VR1 සිට VESවෙත Bs 0.68904 1VR1 සිට PKRවෙත Rs 1.9649472 1VR1 සිට KZTවෙත ₸ 3.5455632 1VR1 සිට THBවෙත ฿ 0.2266176 1VR1 සිට TWDවෙත NT$ 0.2074776 1VR1 සිට AEDවෙත د.إ 0.0255432 1VR1 සිට CHFවෙත Fr 0.0056376 1VR1 සිට HKDවෙත HK$ 0.0545664 1VR1 සිට MADවෙත .د.م 0.0634752 1VR1 සිට MXNවෙත $ 0.131544

VR1 සම්පත්

VR1 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VR1 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද VR1 (VR1) හි මිල කීයද? VR1 (VR1)හි සජීවී මිල 0.00696 USD වේ. VR1 (VR1) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? VR1 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VR1හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00696 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. VR1 (VR1) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? VR1 (VR1) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. VR1 (VR1) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, VR1 (VR1) හි ඉහළම මිල 0.0655 USD වේ. VR1 (VR1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? VR1 (VR1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 62.39K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

