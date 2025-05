Veritas (VPT) යනු කුමක්ද

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

MEXC වෙතින් Veritas ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Veritas ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VPT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Veritas ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Veritas මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Veritas මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Veritas,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VPT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Veritasමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Veritas මිල ඉතිහාසය

VPTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VPTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Veritas මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Veritas (VPT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Veritas මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Veritas MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VPT දේශීය මුදල් වෙත

1VPT සිට VNDවෙත ₫ 57.512763 1VPT සිට AUDවෙත A$ 0.00347665 1VPT සිට GBPවෙත £ 0.00168225 1VPT සිට EURවෙත € 0.00199627 1VPT සිට USDවෙත $ 0.002243 1VPT සිට MYRවෙත RM 0.00960004 1VPT සිට TRYවෙත ₺ 0.08687139 1VPT සිට JPYවෙත ¥ 0.3272537 1VPT සිට RUBවෙත ₽ 0.18022505 1VPT සිට INRවෙත ₹ 0.19188865 1VPT සිට IDRවෙත Rp 37.38331838 1VPT සිට KRWවෙත ₩ 3.1370598 1VPT සිට PHPවෙත ₱ 0.12513697 1VPT සිට EGPවෙත £E. 0.11253131 1VPT සිට BRLවෙත R$ 0.01262809 1VPT සිට CADවෙත C$ 0.00311777 1VPT සිට BDTවෙත ৳ 0.27200861 1VPT සිට NGNවෙත ₦ 3.5888 1VPT සිට UAHවෙත ₴ 0.09299478 1VPT සිට VESවෙත Bs 0.206356 1VPT සිට PKRවෙත Rs 0.63021571 1VPT සිට KZTවෙත ₸ 1.14496178 1VPT සිට THBවෙත ฿ 0.07489377 1VPT සිට TWDවෙත NT$ 0.06769374 1VPT සිට AEDවෙත د.إ 0.00823181 1VPT සිට CHFවෙත Fr 0.00186169 1VPT සිට HKDවෙත HK$ 0.0174954 1VPT සිට MADවෙත .د.م 0.02092719 1VPT සිට MXNවෙත $ 0.04349177

Veritas සම්පත්

Veritas පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Veritas පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Veritas (VPT) හි මිල කීයද? Veritas (VPT)හි සජීවී මිල 0.002243 USD වේ. Veritas (VPT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Veritas හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 264.97K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VPTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002243 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Veritas (VPT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Veritas (VPT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 118.13M USD වේ. Veritas (VPT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Veritas (VPT) හි ඉහළම මිල 0.054879 USD වේ. Veritas (VPT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Veritas (VPT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 60.53K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.