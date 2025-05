Virtue Poker (VPP) යනු කුමක්ද

Virtue Poker is a ConsenSys incubated, and Pantera backed company that uses the unique features of blockchain technology in conjunction with P2P networking to provide a safe, honest environment to play online poker. Player funds are never held by Virtue Poker; instead game buy-ins are held in escrow by Ethereum “smart contracts”​ while they play, and payouts occur in 30 seconds or less.

MEXC වෙතින් Virtue Poker ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Virtue Poker ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VPP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Virtue Poker ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Virtue Poker මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Virtue Poker මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Virtue Poker,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VPP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Virtue Pokerමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Virtue Poker මිල ඉතිහාසය

VPPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VPPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Virtue Poker මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Virtue Poker (VPP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Virtue Poker මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Virtue Poker MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1VPP සිට VNDවෙත ₫ 16.282035 1VPP සිට AUDවෙත A$ 0.00098425 1VPP සිට GBPවෙත £ 0.00047625 1VPP සිට EURවෙත € 0.00056515 1VPP සිට USDවෙත $ 0.000635 1VPP සිට MYRවෙත RM 0.0027178 1VPP සිට TRYවෙත ₺ 0.02459355 1VPP සිට JPYවෙත ¥ 0.0926465 1VPP සිට RUBවෙත ₽ 0.05102225 1VPP සිට INRවෙත ₹ 0.05432425 1VPP සිට IDRවෙත Rp 10.5833291 1VPP සිට KRWවෙත ₩ 0.888111 1VPP සිට PHPවෙත ₱ 0.03542665 1VPP සිට EGPවෙත £E. 0.03185795 1VPP සිට BRLවෙත R$ 0.00357505 1VPP සිට CADවෙත C$ 0.00088265 1VPP සිට BDTවෙත ৳ 0.07700645 1VPP සිට NGNවෙත ₦ 1.016 1VPP සිට UAHවෙත ₴ 0.0263271 1VPP සිට VESවෙත Bs 0.05842 1VPP සිට PKRවෙත Rs 0.17841595 1VPP සිට KZTවෙත ₸ 0.3241421 1VPP සිට THBවෙත ฿ 0.02120265 1VPP සිට TWDවෙත NT$ 0.0191643 1VPP සිට AEDවෙත د.إ 0.00233045 1VPP සිට CHFවෙත Fr 0.00052705 1VPP සිට HKDවෙත HK$ 0.004953 1VPP සිට MADවෙත .د.م 0.00592455 1VPP සිට MXNවෙත $ 0.01231265

Virtue Poker පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Virtue Poker පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Virtue Poker (VPP) හි මිල කීයද? Virtue Poker (VPP)හි සජීවී මිල 0.000635 USD වේ. Virtue Poker (VPP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Virtue Poker හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 67.94K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VPPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000635 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Virtue Poker (VPP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Virtue Poker (VPP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 106.99M USD වේ. Virtue Poker (VPP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Virtue Poker (VPP) හි ඉහළම මිල 0.3959 USD වේ. Virtue Poker (VPP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Virtue Poker (VPP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 284.61 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

