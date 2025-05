Voxies (VOXEL) යනු කුමක්ද

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

MEXC වෙතින් Voxies ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Voxies ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VOXEL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Voxies ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Voxies මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Voxies මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Voxies,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VOXEL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Voxiesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Voxies මිල ඉතිහාසය

VOXELහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VOXELහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Voxies මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Voxies (VOXEL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Voxies මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Voxies MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VOXEL දේශීය මුදල් වෙත

1VOXEL සිට VNDවෙත ₫ 1,815.12639 1VOXEL සිට AUDවෙත A$ 0.1097245 1VOXEL සිට GBPවෙත £ 0.0530925 1VOXEL සිට EURවෙත € 0.0630031 1VOXEL සිට USDවෙත $ 0.07079 1VOXEL සිට MYRවෙත RM 0.3029812 1VOXEL සිට TRYවෙත ₺ 2.7416967 1VOXEL සිට JPYවෙත ¥ 10.328261 1VOXEL සිට RUBවෙත ₽ 5.6879765 1VOXEL සිට INRවෙත ₹ 6.0560845 1VOXEL සිට IDRවෙත Rp 1,179.8328614 1VOXEL සිට KRWවෙත ₩ 99.006894 1VOXEL සිට PHPවෙත ₱ 3.9493741 1VOXEL සිට EGPවෙත £E. 3.5515343 1VOXEL සිට BRLවෙත R$ 0.3985477 1VOXEL සිට CADවෙත C$ 0.0983981 1VOXEL සිට BDTවෙත ৳ 8.5847033 1VOXEL සිට NGNවෙත ₦ 113.264 1VOXEL සිට UAHවෙත ₴ 2.9349534 1VOXEL සිට VESවෙත Bs 6.51268 1VOXEL සිට PKRවෙත Rs 19.8898663 1VOXEL සිට KZTවෙත ₸ 36.1354634 1VOXEL සිට THBවෙත ฿ 2.3636781 1VOXEL සිට TWDවෙත NT$ 2.1364422 1VOXEL සිට AEDවෙත د.إ 0.2597993 1VOXEL සිට CHFවෙත Fr 0.0587557 1VOXEL සිට HKDවෙත HK$ 0.552162 1VOXEL සිට MADවෙත .د.م 0.6604707 1VOXEL සිට MXNවෙත $ 1.3726181

Voxies සම්පත්

Voxies පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Voxies පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Voxies (VOXEL) හි මිල කීයද? Voxies (VOXEL)හි සජීවී මිල 0.07079 USD වේ. Voxies (VOXEL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Voxies හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 16.97M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VOXELහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.07079 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Voxies (VOXEL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Voxies (VOXEL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 239.70M USD වේ. Voxies (VOXEL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Voxies (VOXEL) හි ඉහළම මිල 0.2966 USD වේ. Voxies (VOXEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Voxies (VOXEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.38M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.