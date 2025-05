VMPX (VMPX) යනු කුමක්ද

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note:Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

MEXC වෙතින් VMPX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



VMPX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ VMPX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VMPX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ VMPXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

VMPX මිල ඉතිහාසය

VMPXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VMPXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ VMPX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

VMPX (VMPX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VMPX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් VMPX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VMPX දේශීය මුදල් වෙත

VMPX සම්පත්

VMPX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VMPX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද VMPX (VMPX) හි මිල කීයද? VMPX (VMPX)හි සජීවී මිල 0.008518 USD වේ. VMPX (VMPX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? VMPX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VMPXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.008518 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. VMPX (VMPX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? VMPX (VMPX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. VMPX (VMPX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, VMPX (VMPX) හි ඉහළම මිල 0.2 USD වේ. VMPX (VMPX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? VMPX (VMPX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.10K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

