ViteToken (VITE) යනු කුමක්ද

Vite is a zero-fee, lightning-fast blockchain for the decentralized economy. Build Web3 without giving up the free and fast features of Web2.

MEXC වෙතින් ViteToken ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



ViteToken මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ViteToken,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VITE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ViteTokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ViteToken මිල ඉතිහාසය

VITEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VITEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ViteToken මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ViteToken (VITE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ViteToken මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ViteToken MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VITE දේශීය මුදල් වෙත

1VITE සිට VNDවෙත ₫ 4.2999957 1VITE සිට AUDවෙත A$ 0.000261612 1VITE සිට GBPවෙත £ 0.000125775 1VITE සිට EURවෙත € 0.000149253 1VITE සිට USDවෙත $ 0.0001677 1VITE සිට MYRවෙත RM 0.000717756 1VITE සිට TRYවෙත ₺ 0.00648999 1VITE සිට JPYවෙත ¥ 0.024448983 1VITE සිට RUBවෙත ₽ 0.01349985 1VITE සිට INRවෙත ₹ 0.014346735 1VITE සිට IDRවෙත Rp 2.749179888 1VITE සිට KRWවෙත ₩ 0.23454522 1VITE සිට PHPවෙත ₱ 0.009349275 1VITE සිට EGPවෙත £E. 0.008408478 1VITE සිට BRLවෙත R$ 0.000945828 1VITE සිට CADවෙත C$ 0.000233103 1VITE සිට BDTවෙත ৳ 0.020388966 1VITE සිට NGNවෙත ₦ 0.26832 1VITE සිට UAHවෙත ₴ 0.00695955 1VITE සිට VESවෙත Bs 0.0154284 1VITE සිට PKRවෙත Rs 0.047264568 1VITE සිට KZTවෙත ₸ 0.085691346 1VITE සිට THBවෙත ฿ 0.005572671 1VITE සිට TWDවෙත NT$ 0.005057832 1VITE සිට AEDවෙත د.إ 0.000615459 1VITE සිට CHFවෙත Fr 0.000139191 1VITE සිට HKDවෙත HK$ 0.00130806 1VITE සිට MADවෙත .د.م 0.001557933 1VITE සිට MXNවෙත $ 0.003265119

ViteToken සම්පත්

ViteToken පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ViteToken පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ViteToken (VITE) හි මිල කීයද? ViteToken (VITE)හි සජීවී මිල 0.0001677 USD වේ. ViteToken (VITE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ViteToken හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 186.81K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VITEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001677 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ViteToken (VITE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ViteToken (VITE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.11B USD වේ. ViteToken (VITE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ViteToken (VITE) හි ඉහළම මිල 0.05 USD වේ. ViteToken (VITE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ViteToken (VITE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.19K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.