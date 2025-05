VIDT DAO (VIDT) යනු කුමක්ද

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

VIDT DAO ටෝකනය මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීම සඳහා ලබා ගත හැක.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VIDT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ VIDT DAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ VIDT DAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

VIDT DAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ VIDT DAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VIDT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ VIDT DAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

VIDT DAO මිල ඉතිහාසය

VIDTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VIDTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ VIDT DAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

VIDT DAO (VIDT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VIDT DAO මිලදී ගත හැකි අතර, ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි.

VIDT දේශීය මුදල් වෙත

VIDT DAO සම්පත්

VIDT DAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VIDT DAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද VIDT DAO (VIDT) හි මිල කීයද? VIDT DAO (VIDT)හි සජීවී මිල 0.0010463 USD වේ. VIDT DAO (VIDT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? VIDT DAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 920.50K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VIDTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0010463 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. VIDT DAO (VIDT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? VIDT DAO (VIDT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 879.77M USD වේ. VIDT DAO (VIDT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, VIDT DAO (VIDT) හි ඉහළම මිල 0.05612 USD වේ. VIDT DAO (VIDT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? VIDT DAO (VIDT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 65.19K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

