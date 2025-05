RoboFi (VICS) යනු කුමක්ද

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

MEXC වෙතින් RoboFi ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ RoboFi ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VICS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ RoboFi ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ RoboFi මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

RoboFi මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ RoboFi,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VICS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ RoboFiමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

RoboFi මිල ඉතිහාසය

VICSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VICSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ RoboFi මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

RoboFi (VICS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

RoboFi මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් RoboFi MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VICS දේශීය මුදල් වෙත

1VICS සිට VNDවෙත ₫ 696.15315 1VICS සිට AUDවෙත A$ 0.0420825 1VICS සිට GBPවෙත £ 0.0203625 1VICS සිට EURවෙත € 0.0241635 1VICS සිට USDවෙත $ 0.02715 1VICS සිට MYRවෙත RM 0.116202 1VICS සිට TRYවෙත ₺ 1.051791 1VICS සිට JPYවෙත ¥ 3.9587415 1VICS සිට RUBවෙත ₽ 2.1815025 1VICS සිට INRවෙත ₹ 2.3226825 1VICS සිට IDRවෙත Rp 452.499819 1VICS සිට KRWවෙත ₩ 37.97199 1VICS සිට PHPවෙත ₱ 1.5146985 1VICS සිට EGPවෙත £E. 1.3621155 1VICS සිට BRLවෙත R$ 0.1528545 1VICS සිට CADවෙත C$ 0.0377385 1VICS සිට BDTවෙත ৳ 3.2924805 1VICS සිට NGNවෙත ₦ 43.44 1VICS සිට UAHවෙත ₴ 1.125639 1VICS සිට VESවෙත Bs 2.4978 1VICS සිට PKRවෙත Rs 7.6283355 1VICS සිට KZTවෙත ₸ 13.858989 1VICS සිට THBවෙත ฿ 0.9065385 1VICS සිට TWDවෙත NT$ 0.819387 1VICS සිට AEDවෙත د.إ 0.0996405 1VICS සිට CHFවෙත Fr 0.0225345 1VICS සිට HKDවෙත HK$ 0.21177 1VICS සිට MADවෙත .د.م 0.2533095 1VICS සිට MXNවෙත $ 0.5264385

RoboFi සම්පත්

RoboFi පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: RoboFi පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද RoboFi (VICS) හි මිල කීයද? RoboFi (VICS)හි සජීවී මිල 0.02715 USD වේ. RoboFi (VICS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? RoboFi හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VICSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02715 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. RoboFi (VICS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? RoboFi (VICS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. RoboFi (VICS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, RoboFi (VICS) හි ඉහළම මිල 0.2998 USD වේ. RoboFi (VICS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? RoboFi (VICS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 52.13K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.