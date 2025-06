VIBE CAT (VIBE) යනු කුමක්ද

$VIBE is a dancing golden retriever with sunglasses, but the token name is VIBE CAT. The community says it was originally a cat and might be launched by @jup_enjoyoors.

$VIBE is a dancing golden retriever with sunglasses, but the token name is VIBE CAT. The community says it was originally a cat and might be launched by @jup_enjoyoors.

MEXC වෙතින් VIBE CAT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VIBE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ VIBE CAT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ VIBE CAT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

VIBE CAT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ VIBE CAT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VIBE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ VIBE CATමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

VIBE CAT මිල ඉතිහාසය

VIBEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VIBEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ VIBE CAT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

VIBE CAT (VIBE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VIBE CATVIBE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VIBE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

VIBE CAT (VIBE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VIBE CAT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් VIBE CAT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VIBE දේශීය මුදල් වෙත

1VIBE සිට VNDවෙත ₫ 1,174.43845 1VIBE සිට AUDවෙත A$ 0.0682839 1VIBE සිට GBPවෙත £ 0.0325799 1VIBE සිට EURවෙත € 0.0379355 1VIBE සිට USDවෙත $ 0.04463 1VIBE සිට MYRවෙත RM 0.1887849 1VIBE සිට TRYවෙත ₺ 1.7744888 1VIBE සිට JPYවෙත ¥ 6.4793834 1VIBE සිට RUBවෙත ₽ 3.4927438 1VIBE සිට INRවෙත ₹ 3.8372874 1VIBE සිට IDRවෙත Rp 731.6392272 1VIBE සිට KRWවෙත ₩ 60.6383347 1VIBE සිට PHPවෙත ₱ 2.5314136 1VIBE සිට EGPවෙත £E. 2.2274833 1VIBE සිට BRLවෙත R$ 0.2476965 1VIBE සිට CADවෙත C$ 0.0611431 1VIBE සිට BDTවෙත ৳ 5.4555712 1VIBE සිට NGNවෙත ₦ 69.1934594 1VIBE සිට UAHවෙත ₴ 1.856608 1VIBE සිට VESවෙත Bs 4.68615 1VIBE සිට PKRවෙත Rs 12.6896479 1VIBE සිට KZTවෙත ₸ 23.136192 1VIBE සිට THBවෙත ฿ 1.4522602 1VIBE සිට TWDවෙත NT$ 1.3112294 1VIBE සිට AEDවෙත د.إ 0.1637921 1VIBE සිට CHFවෙත Fr 0.035704 1VIBE සිට HKDවෙත HK$ 0.3498992 1VIBE සිට MADවෙත .د.م 0.4056867 1VIBE සිට MXNවෙත $ 0.8448459 1VIBE සිට PLNවෙත zł 0.1624532

VIBE CAT සම්පත්

VIBE CAT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VIBE CAT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද VIBE CAT (VIBE) හි මිල කීයද? VIBE CAT (VIBE)හි සජීවී මිල 0.04463 USD වේ. VIBE CAT (VIBE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? VIBE CAT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VIBEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04463 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. VIBE CAT (VIBE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? VIBE CAT (VIBE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. VIBE CAT (VIBE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-26 වන විට, VIBE CAT (VIBE) හි ඉහළම මිල 0.12398 USD වේ. VIBE CAT (VIBE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? VIBE CAT (VIBE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.32K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

