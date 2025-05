Veloce (VEXT) යනු කුමක්ද

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

MEXC වෙතින් Veloce ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Veloce ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VEXT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Veloce ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Veloce මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Veloce මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Veloce,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VEXT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Veloceමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Veloce මිල ඉතිහාසය

VEXTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VEXTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Veloce මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Veloce (VEXT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Veloce මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Veloce MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VEXT දේශීය මුදල් වෙත

1VEXT සිට VNDවෙත ₫ 108.820404 1VEXT සිට AUDවෙත A$ 0.0065782 1VEXT සිට GBPවෙත £ 0.003183 1VEXT සිට EURවෙත € 0.00377716 1VEXT සිට USDවෙත $ 0.004244 1VEXT සිට MYRවෙත RM 0.01816432 1VEXT සිට TRYවෙත ₺ 0.16441256 1VEXT සිට JPYවෙත ¥ 0.61881764 1VEXT සිට RUBවෙත ₽ 0.3410054 1VEXT සිට INRවෙත ₹ 0.3630742 1VEXT සිට IDRවෙත Rp 70.73330504 1VEXT සිට KRWවෙත ₩ 5.9356584 1VEXT සිට PHPවෙත ₱ 0.23677276 1VEXT සිට EGPවෙත £E. 0.21292148 1VEXT සිට BRLවෙත R$ 0.02389372 1VEXT සිට CADවෙත C$ 0.00589916 1VEXT සිට BDTවෙත ৳ 0.51466988 1VEXT සිට NGNවෙත ₦ 6.7904 1VEXT සිට UAHවෙත ₴ 0.17595624 1VEXT සිට VESවෙත Bs 0.390448 1VEXT සිට PKRවෙත Rs 1.19243668 1VEXT සිට KZTවෙත ₸ 2.16639224 1VEXT සිට THBවෙත ฿ 0.14170716 1VEXT සිට TWDවෙත NT$ 0.12808392 1VEXT සිට AEDවෙත د.إ 0.01557548 1VEXT සිට CHFවෙත Fr 0.00352252 1VEXT සිට HKDවෙත HK$ 0.0331032 1VEXT සිට MADවෙත .د.م 0.03959652 1VEXT සිට MXNවෙත $ 0.08229116

Veloce සම්පත්

Veloce පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Veloce පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Veloce (VEXT) හි මිල කීයද? Veloce (VEXT)හි සජීවී මිල 0.004244 USD වේ. Veloce (VEXT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Veloce හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 916.83K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VEXTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004244 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Veloce (VEXT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Veloce (VEXT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 216.03M USD වේ. Veloce (VEXT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Veloce (VEXT) හි ඉහළම මිල 0.8438 USD වේ. Veloce (VEXT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Veloce (VEXT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.26K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.