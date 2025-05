VELAR (VELAR) යනු කුමක්ද

Velar is a decentralized finance (DeFi) protocol built on top of Bitcoin as a Layer-2 agnostic platform. It aims to provide a secure, scalable, and decentralized infrastructure for DeFi activities while maintaining Bitcoin's security and decentralization. The protocol is designed to unlock Bitcoin's potential for sophisticated DeFi applications through various Layer-2 scaling solutions. Velar is currently live on multiple Bitcoin Layer-2 platforms, including Stacks, Bitlayer, and BOB. By leveraging the security of Bitcoin and the smart contract functionality of these Layer-2 solutions, Velar strives to build an open and accessible financial system.

VELAR මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ VELAR,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VELAR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ VELARමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

VELAR මිල ඉතිහාසය

VELARහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VELARහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ VELAR මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

VELAR (VELAR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VELAR මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් VELAR MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VELAR සම්පත්

VELAR පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VELAR පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද VELAR (VELAR) හි මිල කීයද? VELAR (VELAR)හි සජීවී මිල 0.00736 USD වේ. VELAR (VELAR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? VELAR හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VELARහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00736 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. VELAR (VELAR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? VELAR (VELAR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. VELAR (VELAR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, VELAR (VELAR) හි ඉහළම මිල 0.12 USD වේ. VELAR (VELAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? VELAR (VELAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 8.94K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

