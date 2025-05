VinuChain (VC) යනු කුමක්ද

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

MEXC වෙතින් VinuChain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ VinuChain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ VinuChain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ VinuChain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

VinuChain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ VinuChain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ VinuChainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

VinuChain මිල ඉතිහාසය

VCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ VinuChain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

VinuChain (VC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VinuChain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් VinuChain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VC දේශීය මුදල් වෙත

1VC සිට VNDවෙත ₫ 271.53819 1VC සිට AUDවෙත A$ 0.0164145 1VC සිට GBPවෙත £ 0.0079425 1VC සිට EURවෙත € 0.0094251 1VC සිට USDවෙත $ 0.01059 1VC සිට MYRවෙත RM 0.0453252 1VC සිට TRYවෙත ₺ 0.4102566 1VC සිට JPYවෙත ¥ 1.5441279 1VC සිට RUBවෙත ₽ 0.8509065 1VC සිට INRවෙත ₹ 0.9059745 1VC සිට IDRවෙත Rp 176.4999294 1VC සිට KRWවෙත ₩ 14.811174 1VC සිට PHPවෙත ₱ 0.5908161 1VC සිට EGPවෙත £E. 0.5313003 1VC සිට BRLවෙත R$ 0.0596217 1VC සිට CADවෙත C$ 0.0147201 1VC සිට BDTවෙත ৳ 1.2842493 1VC සිට NGNවෙත ₦ 16.944 1VC සිට UAHවෙත ₴ 0.4390614 1VC සිට VESවෙත Bs 0.97428 1VC සිට PKRවෙත Rs 2.9754723 1VC සිට KZTවෙත ₸ 5.4057714 1VC සිට THBවෙත ฿ 0.3536001 1VC සිට TWDවෙත NT$ 0.3196062 1VC සිට AEDවෙත د.إ 0.0388653 1VC සිට CHFවෙත Fr 0.0087897 1VC සිට HKDවෙත HK$ 0.082602 1VC සිට MADවෙත .د.م 0.0988047 1VC සිට MXNවෙත $ 0.2053401

VinuChain සම්පත්

VinuChain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VinuChain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද VinuChain (VC) හි මිල කීයද? VinuChain (VC)හි සජීවී මිල 0.01059 USD වේ. VinuChain (VC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? VinuChain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 736.51K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01059 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. VinuChain (VC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? VinuChain (VC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 69.55M USD වේ. VinuChain (VC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, VinuChain (VC) හි ඉහළම මිල 0.22146 USD වේ. VinuChain (VC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? VinuChain (VC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 103.12K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

