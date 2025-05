xMoney (UTK) යනු කුමක්ද

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

xMoney ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට UTK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ xMoney ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ xMoney මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

xMoney මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ xMoney,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. UTK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ xMoneyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

xMoney මිල ඉතිහාසය

UTKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් UTKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ xMoney මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

xMoney (UTK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

xMoney මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

UTK දේශීය මුදල් වෙත

1UTK සිට VNDවෙත ₫ 894.8709 1UTK සිට AUDවෙත A$ 0.054444 1UTK සිට GBPවෙත £ 0.026175 1UTK සිට EURවෙත € 0.031061 1UTK සිට USDවෙත $ 0.0349 1UTK සිට MYRවෙත RM 0.149372 1UTK සිට TRYවෙත ₺ 1.35063 1UTK සිට JPYවෙත ¥ 5.085977 1UTK සිට RUBවෙත ₽ 2.80945 1UTK සිට INRවෙත ₹ 2.985346 1UTK සිට IDRවෙත Rp 572.131056 1UTK සිට KRWවෙත ₩ 48.81114 1UTK සිට PHPවෙත ₱ 1.946024 1UTK සිට EGPවෙත £E. 1.749886 1UTK සිට BRLවෙත R$ 0.196836 1UTK සිට CADවෙත C$ 0.04886 1UTK සිට BDTවෙත ৳ 4.243142 1UTK සිට NGNවෙත ₦ 55.84 1UTK සිට UAHවෙත ₴ 1.44835 1UTK සිට VESවෙත Bs 3.2108 1UTK සිට PKRවෙත Rs 9.836216 1UTK සිට KZTවෙත ₸ 17.833202 1UTK සිට THBවෙත ฿ 1.159029 1UTK සිට TWDවෙත NT$ 1.053282 1UTK සිට AEDවෙත د.إ 0.128083 1UTK සිට CHFවෙත Fr 0.028967 1UTK සිට HKDවෙත HK$ 0.27222 1UTK සිට MADවෙත .د.م 0.324221 1UTK සිට MXNවෙත $ 0.680201

xMoney සම්පත්

xMoney පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: xMoney පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද xMoney (UTK) හි මිල කීයද? xMoney (UTK)හි සජීවී මිල 0.0349 USD වේ. xMoney (UTK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? xMoney හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 24.57M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ UTKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0349 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. xMoney (UTK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? xMoney (UTK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 704.11M USD වේ. xMoney (UTK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, xMoney (UTK) හි ඉහළම මිල 0.17917 USD වේ. xMoney (UTK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? xMoney (UTK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 270.19K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.