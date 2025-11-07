හුවමාරුවDEX+
සජීවී Unstable Tether සඳහා අද මිල 0.0001036 USD කි. USDUT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි USDUT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

USDUT ගැන වැඩි විස්තර

USDUT මිල තොරතුරු

USDUT යනු කුමක්ද

USDUT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

USDUT මිල පුරෝකථනය

USDUT ඉතිහාසය

USDUT මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

USDUT-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

USDUT තත්කාල ගනුදෙනු

Unstable Tether ලාංඡනය

Unstable Tether මිල(USDUT)

1 USDUT සිට USD සජීවී මිල:

$0.0001038
$0.0001038$0.0001038
-10.05%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:02:43 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.000103
$ 0.000103$ 0.000103
පැය 24 පහළ
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
24H ඉහළ

$ 0.000103
$ 0.000103$ 0.000103

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

--
----

--
----

0.00%

-10.05%

-30.57%

-30.57%

Unstable Tether (USDUT) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0001036. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.000103 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00012 ක උපරිම අගයක් අතර USDUT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDUTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USDUT පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -10.05% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -30.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Unstable Tether (USDUT) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 56.53K
$ 56.53K$ 56.53K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Unstable Tether හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 56.53K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් USDUT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.

Unstable Tether (USDUT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Unstable Tetherහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000011597-10.05%
දින 30 යි$ -0.0001458-58.47%
දින 60 යි$ -0.0018464-94.69%
දින 90 යි$ -0.0018964-94.82%
Unstable Tether අද මිල වෙනස

අද, USDUT එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000011597 (-10.05%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Unstable Tether දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0001458 (-58.47%) කින් ඉහළ ගියේය.

Unstable Tether දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, USDUT එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0018464 (-94.69%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Unstable Tether දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0018964 (-94.82%), කින් චලනය විය.

Unstable Tether (USDUT) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Unstable Tether මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Unstable Tether (USDUT) යනු කුමක්ද

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

MEXC වෙතින් Unstable Tether ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Unstable Tether ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට USDUT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Unstable Tether ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Unstable Tether මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Unstable Tether මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Unstable Tether (USDUT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Unstable Tether (USDUT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Unstable Tether සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Unstable Tether මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Unstable Tether (USDUT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Unstable TetherUSDUT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් USDUT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Unstable Tether (USDUT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Unstable Tether මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Unstable Tether MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

USDUT දේශීය මුදල් වෙත

1 Unstable Tether(USDUT) සිට VND
2.726234
1 Unstable Tether(USDUT) සිට AUD
A$0.000159544
1 Unstable Tether(USDUT) සිට GBP
0.000078736
1 Unstable Tether(USDUT) සිට EUR
0.000089096
1 Unstable Tether(USDUT) සිට USD
$0.0001036
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MYR
RM0.000432012
1 Unstable Tether(USDUT) සිට TRY
0.00437192
1 Unstable Tether(USDUT) සිට JPY
¥0.0158508
1 Unstable Tether(USDUT) සිට ARS
ARS$0.150361932
1 Unstable Tether(USDUT) සිට RUB
0.008416464
1 Unstable Tether(USDUT) සිට INR
0.009190356
1 Unstable Tether(USDUT) සිට IDR
Rp1.726665976
1 Unstable Tether(USDUT) සිට PHP
0.00612276
1 Unstable Tether(USDUT) සිට EGP
￡E.0.004899244
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BRL
R$0.00055426
1 Unstable Tether(USDUT) සිට CAD
C$0.000146076
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BDT
0.012622624
1 Unstable Tether(USDUT) සිට NGN
0.148850408
1 Unstable Tether(USDUT) සිට COP
$0.396934076
1 Unstable Tether(USDUT) සිට ZAR
R.0.001800568
1 Unstable Tether(USDUT) සිට UAH
0.004352236
1 Unstable Tether(USDUT) සිට TZS
T.Sh.0.2545452
1 Unstable Tether(USDUT) සිට VES
Bs0.0236208
1 Unstable Tether(USDUT) සිට CLP
$0.0976948
1 Unstable Tether(USDUT) සිට PKR
Rs0.029091916
1 Unstable Tether(USDUT) සිට KZT
0.054439728
1 Unstable Tether(USDUT) සිට THB
฿0.003354568
1 Unstable Tether(USDUT) සිට TWD
NT$0.003208492
1 Unstable Tether(USDUT) සිට AED
د.إ0.000380212
1 Unstable Tether(USDUT) සිට CHF
Fr0.00008288
1 Unstable Tether(USDUT) සිට HKD
HK$0.000804972
1 Unstable Tether(USDUT) සිට AMD
֏0.03961664
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MAD
.د.م0.000966588
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MXN
$0.001922816
1 Unstable Tether(USDUT) සිට SAR
ريال0.0003885
1 Unstable Tether(USDUT) සිට ETB
Br0.015943004
1 Unstable Tether(USDUT) සිට KES
KSh0.013384084
1 Unstable Tether(USDUT) සිට JOD
د.أ0.0000734524
1 Unstable Tether(USDUT) සිට PLN
0.000381248
1 Unstable Tether(USDUT) සිට RON
лв0.00045584
1 Unstable Tether(USDUT) සිට SEK
kr0.000992488
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BGN
лв0.000175084
1 Unstable Tether(USDUT) සිට HUF
Ft0.034694604
1 Unstable Tether(USDUT) සිට CZK
0.00218596
1 Unstable Tether(USDUT) සිට KWD
د.ك0.0000317016
1 Unstable Tether(USDUT) සිට ILS
0.000338772
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BOB
Bs0.00071484
1 Unstable Tether(USDUT) සිට AZN
0.00017612
1 Unstable Tether(USDUT) සිට TJS
SM0.000955192
1 Unstable Tether(USDUT) සිට GEL
0.000280756
1 Unstable Tether(USDUT) සිට AOA
Kz0.094958724
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BHD
.د.ب0.0000390572
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BMD
$0.0001036
1 Unstable Tether(USDUT) සිට DKK
kr0.000670292
1 Unstable Tether(USDUT) සිට HNL
L0.002728824
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MUR
0.00475524
1 Unstable Tether(USDUT) සිට NAD
$0.00179746
1 Unstable Tether(USDUT) සිට NOK
kr0.00105672
1 Unstable Tether(USDUT) සිට NZD
$0.000183372
1 Unstable Tether(USDUT) සිට PAB
B/.0.0001036
1 Unstable Tether(USDUT) සිට PGK
K0.00043512
1 Unstable Tether(USDUT) සිට QAR
ر.ق0.000377104
1 Unstable Tether(USDUT) සිට RSD
дин.0.010524724
1 Unstable Tether(USDUT) සිට UZS
soʻm1.233333136
1 Unstable Tether(USDUT) සිට ALL
L0.0086765
1 Unstable Tether(USDUT) සිට ANG
ƒ0.000185444
1 Unstable Tether(USDUT) සිට AWG
ƒ0.00018648
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BBD
$0.0002072
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BAM
KM0.000175084
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BIF
Fr0.3046876
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BND
$0.00013468
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BSD
$0.0001036
1 Unstable Tether(USDUT) සිට JMD
$0.01659154
1 Unstable Tether(USDUT) සිට KHR
0.4177411
1 Unstable Tether(USDUT) සිට KMF
Fr0.043512
1 Unstable Tether(USDUT) සිට LAK
2.252173868
1 Unstable Tether(USDUT) සිට LKR
රු0.0315462
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MDL
L0.001770524
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MGA
Ar0.4666662
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MOP
P0.000827764
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MVR
0.00159544
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MWK
MK0.17923836
1 Unstable Tether(USDUT) සිට MZN
MT0.00662522
1 Unstable Tether(USDUT) සිට NPR
रु0.01468012
1 Unstable Tether(USDUT) සිට PYG
0.7347312
1 Unstable Tether(USDUT) සිට RWF
Fr0.1501164
1 Unstable Tether(USDUT) සිට SBD
$0.000852628
1 Unstable Tether(USDUT) සිට SCR
0.001539496
1 Unstable Tether(USDUT) සිට SRD
$0.0039886
1 Unstable Tether(USDUT) සිට SVC
$0.000904428
1 Unstable Tether(USDUT) සිට SZL
L0.001795388
1 Unstable Tether(USDUT) සිට TMT
m0.000363636
1 Unstable Tether(USDUT) සිට TND
د.ت0.00030562
1 Unstable Tether(USDUT) සිට TTD
$0.000700336
1 Unstable Tether(USDUT) සිට UGX
Sh0.3621856
1 Unstable Tether(USDUT) සිට XAF
Fr0.0588448
1 Unstable Tether(USDUT) සිට XCD
$0.00027972
1 Unstable Tether(USDUT) සිට XOF
Fr0.0588448
1 Unstable Tether(USDUT) සිට XPF
Fr0.0106708
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BWP
P0.001391348
1 Unstable Tether(USDUT) සිට BZD
$0.0002072
1 Unstable Tether(USDUT) සිට CVE
$0.009929024
1 Unstable Tether(USDUT) සිට DJF
Fr0.0183372
1 Unstable Tether(USDUT) සිට DOP
$0.006662516
1 Unstable Tether(USDUT) සිට DZD
د.ج0.013517728
1 Unstable Tether(USDUT) සිට FJD
$0.000236208
1 Unstable Tether(USDUT) සිට GNF
Fr0.900802
1 Unstable Tether(USDUT) සිට GTQ
Q0.000793576
1 Unstable Tether(USDUT) සිට GYD
$0.021668976
1 Unstable Tether(USDUT) සිට ISK
kr0.0130536

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Unstable Tether පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Unstable Tether (USDUT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද USDUT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0001036 USD වේ.
USDUT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
USDUT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0001036 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Unstable Tether හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
USDUT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
USDUT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
USDUT හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
USDUT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් USDUT අත්කර ගති.
USDUT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් USDUT අත්කර ගති.
USDUT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
USDUT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 56.53K USD වේ.
මේ වසර තුලදී USDUT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව USDUT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා USDUT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:02:43 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

USDUT-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.0001036 USD

USDUT වෙළඳාම

USDUT/USDT
$0.0001038
$0.0001038$0.0001038
-9.96%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

