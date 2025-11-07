හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Falcon Finance සඳහා අද මිල 0.9993 USD කි. USDF සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි USDF මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Falcon Finance සඳහා අද මිල 0.9993 USD කි. USDF සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි USDF මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

USDF ගැන වැඩි විස්තර

USDF මිල තොරතුරු

USDF යනු කුමක්ද

USDF ධවල පත්‍රිකාව

USDF නිල වෙබ් අඩවිය

USDF ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

USDF මිල පුරෝකථනය

USDF ඉතිහාසය

USDF මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

USDF-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

USDF තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Falcon Finance ලාංඡනය

Falcon Finance මිල(USDF)

1 USDF සිට USD සජීවී මිල:

$0.9993
$0.9993$0.9993
+0.04%1D
USD
Falcon Finance (USDF) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:36:02 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.9965
$ 0.9965$ 0.9965
පැය 24 පහළ
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
24H ඉහළ

$ 0.9965
$ 0.9965$ 0.9965

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

0.00%

+0.04%

+0.32%

+0.32%

Falcon Finance (USDF) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.9993. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.9965 ක අවම අගයක් සහ $ 0.9997 ක උපරිම අගයක් අතර USDF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.0243014891348232 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.909369011278203 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USDF පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.04% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.32% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Falcon Finance (USDF) වෙළඳපල තොරතුරු

No.202

$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B

$ 34.23K
$ 34.23K$ 34.23K

$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B

2.00B
2.00B 2.00B

2,004,366,433.0531316
2,004,366,433.0531316 2,004,366,433.0531316

ETH

Falcon Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.00B සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 34.23K වේ. මුළු සැපයුම 2.00B සමඟින් USDF හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2004366433.0531316 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.00B කි.

Falcon Finance (USDF) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Falcon Financeහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0004+0.04%
දින 30 යි$ +0.009+0.90%
දින 60 යි$ +0.0119+1.20%
දින 90 යි$ +0.0176+1.79%
Falcon Finance අද මිල වෙනස

අද, USDF එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0004 (+0.04%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Falcon Finance දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.009 (+0.90%) කින් ඉහළ ගියේය.

Falcon Finance දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, USDF එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.0119 (+1.20%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Falcon Finance දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.0176 (+1.79%), කින් චලනය විය.

Falcon Finance (USDF) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Falcon Finance මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Falcon Finance (USDF) යනු කුමක්ද

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

MEXC වෙතින් Falcon Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Falcon Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට USDF ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Falcon Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Falcon Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Falcon Finance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Falcon Finance (USDF) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Falcon Finance (USDF) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Falcon Finance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Falcon Finance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Falcon Finance (USDF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Falcon FinanceUSDF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් USDF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Falcon Finance (USDF) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Falcon Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Falcon Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

USDF දේශීය මුදල් වෙත

1 Falcon Finance(USDF) සිට VND
26,296.5795
1 Falcon Finance(USDF) සිට AUD
A$1.538922
1 Falcon Finance(USDF) සිට GBP
0.759468
1 Falcon Finance(USDF) සිට EUR
0.859398
1 Falcon Finance(USDF) සිට USD
$0.9993
1 Falcon Finance(USDF) සිට MYR
RM4.167081
1 Falcon Finance(USDF) සිට TRY
42.160467
1 Falcon Finance(USDF) සිට JPY
¥152.8929
1 Falcon Finance(USDF) සිට ARS
ARS$1,450.354041
1 Falcon Finance(USDF) සිට RUB
81.193125
1 Falcon Finance(USDF) සිට INR
88.627917
1 Falcon Finance(USDF) සිට IDR
Rp16,654.993338
1 Falcon Finance(USDF) සිට PHP
59.048637
1 Falcon Finance(USDF) සිට EGP
￡E.47.256897
1 Falcon Finance(USDF) සිට BRL
R$5.336262
1 Falcon Finance(USDF) සිට CAD
C$1.409013
1 Falcon Finance(USDF) සිට BDT
121.754712
1 Falcon Finance(USDF) සිට NGN
1,435.774254
1 Falcon Finance(USDF) සිට COP
$3,828.728013
1 Falcon Finance(USDF) සිට ZAR
R.17.357841
1 Falcon Finance(USDF) සිට UAH
41.980593
1 Falcon Finance(USDF) සිට TZS
T.Sh.2,461.325865
1 Falcon Finance(USDF) සිට VES
Bs227.8404
1 Falcon Finance(USDF) සිට CLP
$942.3399
1 Falcon Finance(USDF) සිට PKR
Rs280.613433
1 Falcon Finance(USDF) සිට KZT
525.112164
1 Falcon Finance(USDF) සිට THB
฿32.357334
1 Falcon Finance(USDF) සිට TWD
NT$30.958314
1 Falcon Finance(USDF) සිට AED
د.إ3.667431
1 Falcon Finance(USDF) සිට CHF
Fr0.79944
1 Falcon Finance(USDF) සිට HKD
HK$7.764561
1 Falcon Finance(USDF) සිට AMD
֏382.13232
1 Falcon Finance(USDF) සිට MAD
.د.م9.323469
1 Falcon Finance(USDF) සිට MXN
$18.537015
1 Falcon Finance(USDF) සිට SAR
ريال3.747375
1 Falcon Finance(USDF) සිට ETB
Br153.782277
1 Falcon Finance(USDF) සිට KES
KSh129.099567
1 Falcon Finance(USDF) සිට JOD
د.أ0.7085037
1 Falcon Finance(USDF) සිට PLN
3.677424
1 Falcon Finance(USDF) සිට RON
лв4.39692
1 Falcon Finance(USDF) සිට SEK
kr9.563301
1 Falcon Finance(USDF) සිට BGN
лв1.688817
1 Falcon Finance(USDF) සිට HUF
Ft334.7655
1 Falcon Finance(USDF) සිට CZK
21.08523
1 Falcon Finance(USDF) සිට KWD
د.ك0.3067851
1 Falcon Finance(USDF) සිට ILS
3.257718
1 Falcon Finance(USDF) සිට BOB
Bs6.89517
1 Falcon Finance(USDF) සිට AZN
1.69881
1 Falcon Finance(USDF) සිට TJS
SM9.213546
1 Falcon Finance(USDF) සිට GEL
2.708103
1 Falcon Finance(USDF) සිට AOA
Kz915.948387
1 Falcon Finance(USDF) සිට BHD
.د.ب0.3767361
1 Falcon Finance(USDF) සිට BMD
$0.9993
1 Falcon Finance(USDF) සිට DKK
kr6.465471
1 Falcon Finance(USDF) සිට HNL
L26.321562
1 Falcon Finance(USDF) සිට MUR
45.86787
1 Falcon Finance(USDF) සිට NAD
$17.337855
1 Falcon Finance(USDF) සිට NOK
kr10.19286
1 Falcon Finance(USDF) සිට NZD
$1.778754
1 Falcon Finance(USDF) සිට PAB
B/.0.9993
1 Falcon Finance(USDF) සිට PGK
K4.19706
1 Falcon Finance(USDF) සිට QAR
ر.ق3.637452
1 Falcon Finance(USDF) සිට RSD
дин.101.548866
1 Falcon Finance(USDF) සිට UZS
soʻm11,896.426668
1 Falcon Finance(USDF) සිට ALL
L83.691375
1 Falcon Finance(USDF) සිට ANG
ƒ1.788747
1 Falcon Finance(USDF) සිට AWG
ƒ1.79874
1 Falcon Finance(USDF) සිට BBD
$1.9986
1 Falcon Finance(USDF) සිට BAM
KM1.688817
1 Falcon Finance(USDF) සිට BIF
Fr2,938.9413
1 Falcon Finance(USDF) සිට BND
$1.29909
1 Falcon Finance(USDF) සිට BSD
$0.9993
1 Falcon Finance(USDF) සිට JMD
$160.037895
1 Falcon Finance(USDF) සිට KHR
4,029.427425
1 Falcon Finance(USDF) සිට KMF
Fr419.706
1 Falcon Finance(USDF) සිට LAK
21,723.912609
1 Falcon Finance(USDF) සිට LKR
රු304.28685
1 Falcon Finance(USDF) සිට MDL
L17.078037
1 Falcon Finance(USDF) සිට MGA
Ar4,501.34685
1 Falcon Finance(USDF) සිට MOP
P7.984407
1 Falcon Finance(USDF) සිට MVR
15.38922
1 Falcon Finance(USDF) සිට MWK
MK1,728.88893
1 Falcon Finance(USDF) සිට MZN
MT63.905235
1 Falcon Finance(USDF) සිට NPR
रु141.60081
1 Falcon Finance(USDF) සිට PYG
7,087.0356
1 Falcon Finance(USDF) සිට RWF
Fr1,447.9857
1 Falcon Finance(USDF) සිට SBD
$8.224239
1 Falcon Finance(USDF) සිට SCR
14.849598
1 Falcon Finance(USDF) සිට SRD
$38.47305
1 Falcon Finance(USDF) සිට SVC
$8.723889
1 Falcon Finance(USDF) සිට SZL
L17.317869
1 Falcon Finance(USDF) සිට TMT
m3.507543
1 Falcon Finance(USDF) සිට TND
د.ت2.947935
1 Falcon Finance(USDF) සිට TTD
$6.755268
1 Falcon Finance(USDF) සිට UGX
Sh3,493.5528
1 Falcon Finance(USDF) සිට XAF
Fr567.6024
1 Falcon Finance(USDF) සිට XCD
$2.69811
1 Falcon Finance(USDF) සිට XOF
Fr567.6024
1 Falcon Finance(USDF) සිට XPF
Fr102.9279
1 Falcon Finance(USDF) සිට BWP
P13.420599
1 Falcon Finance(USDF) සිට BZD
$1.9986
1 Falcon Finance(USDF) සිට CVE
$95.772912
1 Falcon Finance(USDF) සිට DJF
Fr176.8761
1 Falcon Finance(USDF) සිට DOP
$64.264983
1 Falcon Finance(USDF) සිට DZD
د.ج130.368678
1 Falcon Finance(USDF) සිට FJD
$2.278404
1 Falcon Finance(USDF) සිට GNF
Fr8,688.9135
1 Falcon Finance(USDF) සිට GTQ
Q7.654638
1 Falcon Finance(USDF) සිට GYD
$209.013588
1 Falcon Finance(USDF) සිට ISK
kr125.9118

Falcon Finance සම්පත්

Falcon Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Falcon Finance වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Falcon Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Falcon Finance (USDF) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද USDF හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.9993 USD වේ.
USDF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
USDF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.9993 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Falcon Finance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
USDF සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.00B USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
USDF හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
USDF හි සංසරණ සැපයුම 2.00B USD වේ.
USDF හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.0243014891348232 USD ක ATH මිලක් USDF අත්කර ගති.
USDF හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.909369011278203 USD ක ATL මිලක් USDF අත්කර ගති.
USDF හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
USDF සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 34.23K USD වේ.
මේ වසර තුලදී USDF වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව USDF මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා USDF මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:36:02 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

USDF-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0.9993 USD

USDF වෙළඳාම

USDF/USDT
$0.9993
$0.9993$0.9993
+0.04%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,057.36
$102,057.36$102,057.36

+0.04%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,352.21
$3,352.21$3,352.21

+1.58%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2532
$1.2532$1.2532

+46.06%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.35
$157.35$157.35

+0.91%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,057.36
$102,057.36$102,057.36

+0.04%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,352.21
$3,352.21$3,352.21

+1.58%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.35
$157.35$157.35

+0.91%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2276
$2.2276$2.2276

-0.30%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012400
$0.012400$0.012400

+210.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$29.84
$29.84$29.84

+98.93%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.007816
$0.007816$0.007816

+681.60%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.418
$4.418$4.418

+341.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007883
$0.007883$0.007883

+269.40%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1119
$0.1119$0.1119

+123.80%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002194
$0.00002194$0.00002194

+103.71%