Ethena USDe (USDE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Ethena USDe (USDE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, Ethena USDeUSDE හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

Ethena USDe (USDE) තොරතුරු

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'.

Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.ethena.fi/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3

Ethena USDe (USDE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Ethena USDe (USDE) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 14.32B
$ 14.32B$ 14.32B
මුළු සැපයුම:
$ 14.31B
$ 14.31B$ 14.31B
සංසරණ සැපයුම:
$ 14.31B
$ 14.31B$ 14.31B
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 14.32B
$ 14.32B$ 14.32B
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 1.0205
$ 1.0205$ 1.0205
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.9772661240254116
$ 0.9772661240254116$ 0.9772661240254116
වත්මන් මිල:
$ 1.0005
$ 1.0005$ 1.0005

Ethena USDe (USDE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Ethena USDeUSDE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම USDE ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු USDE ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට USDE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, USDE ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

USDE මිලදී ගන්නා ආකාරය

ඔබේ කළඹට Ethena USDe (USDE) එක් කිරීමට කැමතිද? MEXC, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්, බැංකු මාරු සහ සම සගයන් අතර වෙළඳාම ඇතුළුව, USDE මිලදී ගැනීමට විවිධ ක්‍රම සඳහා සහය දක්වයි. ඔබ ආරම්භකයකු හෝ වෘත්තිකයෙකු වුවද, MEXC ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම පහසු සහ ආරක්ෂිත බවට පත් කරයි.

Ethena USDe (USDE) මිල ඉතිහාසය

USDE හි මිල ඉතිහාසය විශ්ලේෂණය කිරීම පරිශීලකයින්ට අතීත වෙළඳපොළ චලන, ප්‍රධාන ආධාරක/ප්‍රතිරෝධක මට්ටම් සහ අස්ථාවරතා රටා තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ සෑම වේලාවකම ඉහළ අගයන් නිරීක්ෂණය කළද ප්‍රවණතා හඳුනා ගත්තද, ඓතිහාසික දත්ත මිල පුරෝකථනයේ සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ තීරණාත්මක කොටසකි.

USDE මිල පුරෝකථනය

USDE කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? අපගේ USDE මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්‍රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.

ඔබ MEXC තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?

MEXC යනු ලොව ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවලින් එකක් වන අතර එය ලොව පුරා මිලියන සංඛ්‍යාත පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලැබේ. ඔබ ආධුනිකයෙකු හෝ පළපුරුදු අයෙකු වුවද, MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ සඳහා ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි.

තත්කාල ගනුදෙනු සහ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳපොළවල් හරහා වෙළඳ යුගල 4,000 කට වඩා
CEX අතර වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම්
කර්මාන්තය පුරා #1 ද්‍රවශීලතාව
අඩුම ගාස්තු, 24/7 පුරා පාරිභෝගික සේවාවේ සහාය ඇත.
පරිශීලක අරමුදල් සඳහා 100%+ ටෝකන සංචිත විනිවිදභාවය
ඉතා අඩු ඇතුල්වීමේ බාධක: හුදෙක් 1 USDT සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න
mc_how_why_title
හුදෙක් 1 USDT සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න: ක්‍රිප්ටෝ සඳහා ඔබේ පහසුම මාර්ගය!

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.