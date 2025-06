USD1 (USD1) යනු කුමක්ද

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

MEXC වෙතින් USD1 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ USD1 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට USD1 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ USD1 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ USD1 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

USD1 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ USD1,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. USD1 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ USD1මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

USD1 මිල ඉතිහාසය

USD1හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් USD1හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ USD1 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

USD1 (USD1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

USD1 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් USD1 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

USD1 දේශීය මුදල් වෙත

USD1 සම්පත්

USD1 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: USD1 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද USD1 (USD1) හි මිල කීයද? USD1 (USD1)හි සජීවී මිල 1 USD වේ. USD1 (USD1) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? USD1 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.19B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ USD1හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. USD1 (USD1) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? USD1 (USD1) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.19B USD වේ. USD1 (USD1) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, USD1 (USD1) හි ඉහළම මිල 1.0077 USD වේ. USD1 (USD1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? USD1 (USD1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.23M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

