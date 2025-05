Umbrella Network (UMB) යනු කුමක්ද

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

MEXC වෙතින් Umbrella Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Umbrella Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට UMB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Umbrella Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Umbrella Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Umbrella Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Umbrella Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. UMB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Umbrella Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Umbrella Network මිල ඉතිහාසය

UMBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් UMBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Umbrella Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Umbrella Network (UMB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Umbrella Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Umbrella Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

UMB දේශීය මුදල් වෙත

1UMB සිට VNDවෙත ₫ 82.333251 1UMB සිට AUDවෙත A$ 0.00500916 1UMB සිට GBPවෙත £ 0.00240825 1UMB සිට EURවෙත € 0.00285779 1UMB සිට USDවෙත $ 0.003211 1UMB සිට MYRවෙත RM 0.01374308 1UMB සිට TRYවෙත ₺ 0.1242657 1UMB සිට JPYවෙත ¥ 0.46813169 1UMB සිට RUBවෙත ₽ 0.2584855 1UMB සිට INRවෙත ₹ 0.27466894 1UMB සිට IDRවෙත Rp 52.63933584 1UMB සිට KRWවෙත ₩ 4.4909046 1UMB සිට PHPවෙත ₱ 0.17904536 1UMB සිට EGPවෙත £E. 0.16099954 1UMB සිට BRLවෙත R$ 0.01811004 1UMB සිට CADවෙත C$ 0.0044954 1UMB සිට BDTවෙත ৳ 0.39039338 1UMB සිට NGNවෙත ₦ 5.1376 1UMB සිට UAHවෙත ₴ 0.1332565 1UMB සිට VESවෙත Bs 0.295412 1UMB සිට PKRවෙත Rs 0.90498824 1UMB සිට KZTවෙත ₸ 1.64075678 1UMB සිට THBවෙත ฿ 0.10666942 1UMB සිට TWDවෙත NT$ 0.09690798 1UMB සිට AEDවෙත د.إ 0.01178437 1UMB සිට CHFවෙත Fr 0.00266513 1UMB සිට HKDවෙත HK$ 0.0250458 1UMB සිට MADවෙත .د.م 0.02983019 1UMB සිට MXNවෙත $ 0.06255028

Umbrella Network සම්පත්

Umbrella Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Umbrella Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Umbrella Network (UMB) හි මිල කීයද? Umbrella Network (UMB)හි සජීවී මිල 0.003211 USD වේ. Umbrella Network (UMB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Umbrella Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 940.70K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ UMBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003211 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Umbrella Network (UMB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Umbrella Network (UMB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 292.96M USD වේ. Umbrella Network (UMB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Umbrella Network (UMB) හි ඉහළම මිල 3 USD වේ. Umbrella Network (UMB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Umbrella Network (UMB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 51.90K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.