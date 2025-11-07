Ulalo HealthPassport මිල ඉතිහාසය
Ulalo HealthPassport (ULA) මිල ඉතිහාසය
කාල සීමාව: 2025-08-07 ~ 2025-11-07
සජීවී මිල Ulalo HealthPassport
Ulalo HealthPassport දැනට0.001571 USD ට වෙළඳාම් කරයි. එයට 0.00 USD ක වෙළෙඳපොළ ප්රාග්ධනීකරණයක් සහ 0.00 USD ක පැය 24 වෙළඳාම් පරිමාවක් ඇත. MEXC හි සජීව මිල පිටුවෙන් තවත් ULA දත්ත ගවේෂණය කරන්න.
Ulalo HealthPassport සජීව මිල සංඛ්යාලේඛනවලින් ප්රයෝජන ගනිමින්, පරිශීලකයින්ට වර්තමාන වෙළඳපොළ ප්රවණතා විශ්ලේෂණය කර කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන මිල චලන පුරෝකථනය කළ හැකිය. ඔබගේ ඇඟිලි තුඩුවල ඇති තත්ය කාලීන දත්ත සමඟින්, ඔබට දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහ Ulalo HealthPassport සඳහා අනාගත විභව මිල පුරෝකථන පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකිය.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:34:19 (UTC+8)
Ulalo HealthPassport (ULA) මිල ඉතිහාසය ගැන
Ulalo HealthPassport මිල ඉතිහාස අධීක්ෂණය ක්රිප්ටෝ මුදල් ආයෝජකයින් සඳහා අත්යවශ්ය මෙවලමක් වන අතර, එමඟින් ඔවුන්ගේ ආයෝජනවල ක්රියාකාරිත්වය පහසුවෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමට ඔවුන්ට හැකි වේ. මෙම විශේෂාංගය ආරම්භක අගය, උපරිමය සහ වසා දැමීමේ මිල ගණන් මෙන්ම වෙළඳ පරිමාව ද ඇතුළුව කාලයත් සමඟ Ulalo HealthPassport හි මිල චලනයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දසුනක් ලබා දෙයි. එපමණක් නොව, එය දෛනික ප්රතිශත වෙනස්වීම් පිළිබඳ ඉක්මන් දසුනක් සපයයි, කැපී පෙනෙන මිල වෙනස්වීම් සහිත දින ඉස්මතු කරයි. කැපී පෙනෙන ලෙස, Ulalo HealthPassport -ඔස්සේ එහි ඉහළම අගයට ළඟා වූ අතර, 0 USD ක විස්මිත අගයකට නැඟ ඇත. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති මිල තොරතුරු විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සහතික කිරීම සඳහා MEXC වෙළඳ ඉතිහාසයෙන් පමණක් ලබාගෙන ඇත. අපගේ ඓතිහාසික Ulalo HealthPassport මිල දත්ත විවිධ කාල පරාසයන් තුළ ලබා ගත හැක: දින 1, සති 1 සහ මාස 1, විවෘත, ඉහළ, පහළ, සමීප සහ පරිමා ප්රමිතික ආවරණය කරයි. මෙම දත්ත අනුකූලතාවය, සම්පූර්ණත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා ඉතා සූක්ෂම ලෙස පරීක්ෂා කෙරෙන අතර, එය වෙළඳ අනුකරණ සහ පසු පරික්ෂණ සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. මෙම දත්ත කට්ටල නොමිලේ බාගැනීම සඳහා ප්රවේශ විය හැකි අතර ආයෝජකයින් සඳහා වටිනා සම්පතක් සපයමින් තත්ය කාලීනව යාවත්කාලීන වේ.
Ulalo HealthPassport වෙළඳාමේ ඓතිහාසික දත්ත යෙදුම්
Ulalo HealthPassportහි ඓතිහාසික දත්ත වෙළඳ උපාය මාර්ගවල ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එය භාවිතා කරන ආකාරය මෙන්න:
1. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය: වෙළෙඳපොළ ප්රවණතා සහ රටා හඳුනා ගැනීමට වෙළෙන්දන් Ulalo HealthPassportහි ඓතිහාසික දත්ත උද්යාමනය කරයි. ප්රස්ථාර සහ දෘශ්ය ආධාරක වැනි මෙවලම් භාවිත කරමින්, ඔවුන් තම වෙළෙඳපොළ ප්රවේශය සහ පිටවීමේ තීරණවලට මඟ පෙන්වීම සඳහා රටා හඳුනා ගනියි. ඵලදායී ප්රවේශයකට GridDB හි Ulalo HealthPassportගේ ඓතිහාසික දත්ත ගබඩා කිරීම සහ එය Python සමඟ විශ්ලේෂණය කිරීම, දෘශ්යකරණය සඳහා Matplotlib සහ දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා Pandas, Numpy සහ Scipy වැනි පුස්තකාල භාවිත කිරීම ඇතුළත් වේ.
2. මිල පුරෝකථනය: Ulalo HealthPassportහි මිල චලනයන් පුරෝකථනය කිරීමේදී ඓතිහාසික දත්ත ප්රධාන වේ. අතීත වෙළෙඳපොළ ප්රවණතා පරීක්ෂා කිරීමෙන්, වෙළෙන්දන්ට රටා හඳුනා ගැනීමට සහ අනාගත වෙළෙඳපොළ හැසිරීම පුරෝකථනය කළ හැක. MEXC හි සවිස්තරාත්මක Ulalo HealthPassportඓතිහාසික දත්ත, විවෘත, ඉහළ, පහළ සහ වසා දැමීමේ මිල ගණන් පිළිබඳ විනාඩියෙන් විනාඩිය අවබෝධය ලබා දීම පුරෝකථන ආකෘති සංවර්ධනය කිරීම සහ පුහුණු කිරීම සඳහා තීරණාත්මක වන අතර එමඟින් දැනුවත් වෙළඳ තීරණ සඳහා සහාය වේ.
3. අවදානම් කළමනාකරණය: ඓතිහාසික දත්ත වෙත ප්රවේශය Ulalo HealthPassport ආයෝජන හා සම්බන්ධ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට වෙළෙන්දන්ට හැකියාව ලබා දෙයි. එය වඩාත් දැනුවත් ආයෝජන තේරීම්වලට හේතුවන Ulalo HealthPassportගේ අස්ථාවරත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ.
4. කළඹ කළමනාකරණය: කාලයත් සමඟ ආයෝජන කාර්ය සාධනය නිරීක්ෂණය කිරීමට ඓතිහාසික දත්ත උපකාරී වේ. මෙය වෙළෙන්දන්ට හොඳින් ක්රියා නොකරන වත්කම් හඳුනා ගැනීමට සහ ප්රතිලාභ ප්රශස්ත කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ කළඹ සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
5. පුහුණු වෙළඳ බොට්ස්: Ulalo HealthPassport ඓතිහාසික ක්රිප්ටෝ මුදල් OHLC (විවෘත, ඉහළ, පහළ, අවසාන) වෙළෙඳපොළ දත්ත වෙළෙඳපොළ කාර්ය සාධනය ලබා ගැනීම අරමුණු කරගනිමින් පුහුණු Ulalo HealthPassportවෙළඳ බොට් සඳහා බාගැනීමට හැක.
මෙම මෙවලම් සහ සම්පත් වෙළෙන්දන්ට Ulalo HealthPassportහි ඓතිහාසික දත්ත ගැඹුරට කිමිදීමට ඉඩ සලසයි, වටිනා විදසුන් සහ ඔවුන්ගේ වෙළඳ උපාය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙයි.
වියාචනය
මෙම අන්තර්ගතය ඔබට සපයනු ලබන්නේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අරමුණු සඳහා පමණක් වන අතර, අන්තර්ගතයේ සඳහන් ඕනෑම ආරක්ෂාවක්, මූල්ය නිෂ්පාදනයක් හෝ උපකරණයක් මිලදී ගැනීමට, විකිණීමට හෝ රඳවා ගැනීමට MEXC විසින් පිරිනැමීමක් හෝ ඉල්ලීමක් හෝ නිර්දේශයක් නොවේ. ආයෝජන උපදෙස්, මූල්ය උපදෙස්, වෙළඳ උපදෙස්, හෝ වෙනත් ආකාරයක උපදෙස් ඇතුළත් නොවේ. ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත MEXC හුවමාරුව මෙන්ම අනෙකුත් ක්රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරු සහ වෙළෙඳපොළ දත්ත වේදිකාවල වෙළඳාම් කරන වත්කම්වල මිල ගණන් පිළිබිඹු කරයි. MEXC විසින් ක්රිප්ටෝ මුදල් ගනුදෙනු සැකසීම සඳහා ගාස්තු අය කළ හැකි අතර ඒවා සංදර්ශනය වන පරිවර්තන මිල ගණන්වලින් පිළිබිඹු නොවිය හැක. MEXC අන්තර්ගතයේ කිසියම් දෝෂයක් හෝ ප්රමාදයක් සඳහා හෝ කිසියම් අන්තර්ගතයක් මත රඳා පවතින ක්රියාවක් සඳහා වගකිව යුතු නැත.
