UniLend (UFT) යනු කුමක්ද

UniLend is a permission-less decentralized DeFi protocol that combines spot trading services and money markets with lending and borrowing services through smart contracts. In the money markets, the interest rates and collateralization ratio are based on supply, demand, and other market forces and borrowing limits are decided by liquidity in the trading pairs.

MEXC වෙතින් UniLend ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ UniLend ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට UFT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ UniLend ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ UniLend මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

UniLend මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ UniLend,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. UFT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ UniLendමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

UniLend මිල ඉතිහාසය

UFTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් UFTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ UniLend මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

UniLend (UFT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

UniLend මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් UniLend MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

UFT දේශීය මුදල් වෙත

1UFT සිට VNDවෙත ₫ 245.89719 1UFT සිට AUDවෙත A$ 0.0148645 1UFT සිට GBPවෙත £ 0.0071925 1UFT සිට EURවෙත € 0.0085351 1UFT සිට USDවෙත $ 0.00959 1UFT සිට MYRවෙත RM 0.0410452 1UFT සිට TRYවෙත ₺ 0.3714207 1UFT සිට JPYවෙත ¥ 1.3983179 1UFT සිට RUBවෙත ₽ 0.7705565 1UFT සිට INRවෙත ₹ 0.8202327 1UFT සිට IDRවෙත Rp 159.8332694 1UFT සිට KRWවෙත ₩ 13.412574 1UFT සිට PHPවෙත ₱ 0.5350261 1UFT සිට EGPවෙත £E. 0.4811303 1UFT සිට BRLවෙත R$ 0.0539917 1UFT සිට CADවෙත C$ 0.0133301 1UFT සිට BDTවෙත ৳ 1.1629793 1UFT සිට NGNවෙත ₦ 15.344 1UFT සිට UAHවෙත ₴ 0.3976014 1UFT සිට VESවෙත Bs 0.88228 1UFT සිට PKRවෙත Rs 2.6945023 1UFT සිට KZTවෙත ₸ 4.8953114 1UFT සිට THBවෙත ฿ 0.320306 1UFT සිට TWDවෙත NT$ 0.2893303 1UFT සිට AEDවෙත د.إ 0.0351953 1UFT සිට CHFවෙත Fr 0.0079597 1UFT සිට HKDවෙත HK$ 0.074802 1UFT සිට MADවෙත .د.م 0.0894747 1UFT සිට MXNවෙත $ 0.1859501

UniLend සම්පත්

UniLend පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: UniLend පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද UniLend (UFT) හි මිල කීයද? UniLend (UFT)හි සජීවී මිල 0.00959 USD වේ. UniLend (UFT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? UniLend හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 879.13K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ UFTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00959 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. UniLend (UFT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? UniLend (UFT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 91.67M USD වේ. UniLend (UFT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, UniLend (UFT) හි ඉහළම මිල 4.8 USD වේ. UniLend (UFT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? UniLend (UFT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.89K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

