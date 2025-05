Archethic (UCO) යනු කුමක්ද

Archethic is the very first biometric blockchain, developed over 8 years in collaboration with the CNRS Consensus Laboratory and protected by 11 biometric and blockchain patents. Its ARCH consensus offers unmatched scalability, using 99.9% less energy than major blockchains. Archethic is also revolutionizing the cold wallet industry by introducing the first hardware wallet that eliminates seed phrases, using biometric data as the private key. With a vision of creating a world without passwords, Archethic is set to transform security and decentralization, reshaping the future of online interactions.

MEXC වෙතින් Archethic ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Archethic ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට UCO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Archethic ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Archethic මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Archethic මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Archethic,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. UCO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Archethicමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Archethic මිල ඉතිහාසය

UCOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් UCOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Archethic මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Archethic (UCO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Archethic මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Archethic MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

UCO දේශීය මුදල් වෙත

1UCO සිට VNDවෙත ₫ 5.6871738 1UCO සිට AUDවෙත A$ 0.000346008 1UCO සිට GBPවෙත £ 0.00016635 1UCO සිට EURවෙත € 0.000197402 1UCO සිට USDවෙත $ 0.0002218 1UCO සිට MYRවෙත RM 0.000949304 1UCO සිට TRYවෙත ₺ 0.00858366 1UCO සිට JPYවෙත ¥ 0.032336222 1UCO සිට RUBවෙත ₽ 0.0178549 1UCO සිට INRවෙත ₹ 0.018972772 1UCO සිට IDRවෙත Rp 3.636064992 1UCO සිට KRWවෙත ₩ 0.31020948 1UCO සිට PHPවෙත ₱ 0.012367568 1UCO සිට EGPවෙත £E. 0.011121052 1UCO සිට BRLවෙත R$ 0.001250952 1UCO සිට CADවෙත C$ 0.00031052 1UCO සිට BDTවෙත ৳ 0.026966444 1UCO සිට NGNවෙත ₦ 0.35488 1UCO සිට UAHවෙත ₴ 0.0092047 1UCO සිට VESවෙත Bs 0.0204056 1UCO සිට PKRවෙත Rs 0.062512112 1UCO සිට KZTවෙත ₸ 0.113335364 1UCO සිට THBවෙත ฿ 0.007368196 1UCO සිට TWDවෙත NT$ 0.006693924 1UCO සිට AEDවෙත د.إ 0.000814006 1UCO සිට CHFවෙත Fr 0.000184094 1UCO සිට HKDවෙත HK$ 0.00173004 1UCO සිට MADවෙත .د.م 0.002060522 1UCO සිට MXNවෙත $ 0.004320664

Archethic සම්පත්

Archethic පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Archethic පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Archethic (UCO) හි මිල කීයද? Archethic (UCO)හි සජීවී මිල 0.0002218 USD වේ. Archethic (UCO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Archethic හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ UCOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0002218 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Archethic (UCO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Archethic (UCO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Archethic (UCO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Archethic (UCO) හි ඉහළම මිල 0.0321 USD වේ. Archethic (UCO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Archethic (UCO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 17.56 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.