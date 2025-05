Ubix.Network (UBX) යනු කුමක්ද

UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network.

MEXC වෙතින් Ubix.Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ubix.Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට UBX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ubix.Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ubix.Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ubix.Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ubix.Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. UBX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ubix.Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ubix.Network මිල ඉතිහාසය

UBXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් UBXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ubix.Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ubix.Network (UBX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ubix.Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ubix.Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

UBX දේශීය මුදල් වෙත

1UBX සිට VNDවෙත ₫ 0.166230603 1UBX සිට AUDවෙත A$ 0.00001004865 1UBX සිට GBPවෙත £ 0.00000486225 1UBX සිට EURවෙත € 0.00000576987 1UBX සිට USDවෙත $ 0.000006483 1UBX සිට MYRවෙත RM 0.00002774724 1UBX සිට TRYවෙත ₺ 0.00025108659 1UBX සිට JPYවෙත ¥ 0.00094528623 1UBX සිට RUBවෙත ₽ 0.00052090905 1UBX සිට INRවෙත ₹ 0.00055449099 1UBX සිට IDRවෙත Rp 0.10804995678 1UBX සිට KRWවෙත ₩ 0.0090671238 1UBX සිට PHPවෙත ₱ 0.00036168657 1UBX සිට EGPවෙත £E. 0.00032525211 1UBX සිට BRLවෙත R$ 0.00003649929 1UBX සිට CADවෙත C$ 0.00000901137 1UBX සිට BDTවෙත ৳ 0.00078619341 1UBX සිට NGNවෙත ₦ 0.0103728 1UBX සිට UAHවෙත ₴ 0.00026878518 1UBX සිට VESවෙත Bs 0.000596436 1UBX සිට PKRවෙත Rs 0.00182152851 1UBX සිට KZTවෙත ₸ 0.00330931218 1UBX සිට THBවෙත ฿ 0.0002165322 1UBX සිට TWDවෙත NT$ 0.00019559211 1UBX සිට AEDවෙත د.إ 0.00002379261 1UBX සිට CHFවෙත Fr 0.00000538089 1UBX සිට HKDවෙත HK$ 0.0000505674 1UBX සිට MADවෙත .د.م 0.00006048639 1UBX සිට MXNවෙත $ 0.00012570537

Ubix.Network සම්පත්

Ubix.Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ubix.Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ubix.Network (UBX) හි මිල කීයද? Ubix.Network (UBX)හි සජීවී මිල 0.000006483 USD වේ. Ubix.Network (UBX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ubix.Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 295.35K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ UBXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000006483 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ubix.Network (UBX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ubix.Network (UBX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 45.56B USD වේ. Ubix.Network (UBX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ubix.Network (UBX) හි ඉහළම මිල 0.000063503 USD වේ. Ubix.Network (UBX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ubix.Network (UBX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 90.80K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

