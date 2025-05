Turtsat (TURT) යනු කුමක්ද

Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits.

MEXC වෙතින් Turtsat ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Turtsat ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TURT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Turtsat ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Turtsat මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Turtsat මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Turtsat,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TURT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Turtsatමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Turtsat මිල ඉතිහාසය

TURTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TURTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Turtsat මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Turtsat (TURT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Turtsat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Turtsat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1TURT සිට VNDවෙත ₫ 13.307679 1TURT සිට AUDවෙත A$ 0.00080445 1TURT සිට GBPවෙත £ 0.00038925 1TURT සිට EURවෙත € 0.00046191 1TURT සිට USDවෙත $ 0.000519 1TURT සිට MYRවෙත RM 0.00222132 1TURT සිට TRYවෙත ₺ 0.02010087 1TURT සිට JPYවෙත ¥ 0.07567539 1TURT සිට RUBවෙත ₽ 0.04170165 1TURT සිට INRවෙත ₹ 0.04439007 1TURT සිට IDRවෙත Rp 8.64999654 1TURT සිට KRWවෙත ₩ 0.7258734 1TURT සිට PHPවෙත ₱ 0.02895501 1TURT සිට EGPවෙත £E. 0.02603823 1TURT සිට BRLවෙත R$ 0.00292197 1TURT සිට CADවෙත C$ 0.00072141 1TURT සිට BDTවෙත ৳ 0.06293913 1TURT සිට NGNවෙත ₦ 0.8304 1TURT සිට UAHවෙත ₴ 0.02151774 1TURT සිට VESවෙත Bs 0.047748 1TURT සිට PKRවෙත Rs 0.14582343 1TURT සිට KZTවෙත ₸ 0.26492874 1TURT සිට THBවෙත ฿ 0.0173346 1TURT සිට TWDවෙත NT$ 0.01565823 1TURT සිට AEDවෙත د.إ 0.00190473 1TURT සිට CHFවෙත Fr 0.00043077 1TURT සිට HKDවෙත HK$ 0.0040482 1TURT සිට MADවෙත .د.م 0.00484227 1TURT සිට MXNවෙත $ 0.01006341

Turtsat සම්පත්

Turtsat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Turtsat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Turtsat (TURT) හි මිල කීයද? Turtsat (TURT)හි සජීවී මිල 0.000519 USD වේ. Turtsat (TURT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Turtsat හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TURTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000519 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Turtsat (TURT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Turtsat (TURT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Turtsat (TURT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Turtsat (TURT) හි ඉහළම මිල 0.108 USD වේ. Turtsat (TURT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Turtsat (TURT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 345.58 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

