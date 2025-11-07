හුවමාරුවDEX+
සජීවී Taiwan Semiconductor සඳහා අද මිල 291.84 USD කි. TSMON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TSMON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TSMON ගැන වැඩි විස්තර

TSMON මිල තොරතුරු

TSMON යනු කුමක්ද

TSMON නිල වෙබ් අඩවිය

TSMON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TSMON මිල පුරෝකථනය

TSMON ඉතිහාසය

TSMON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TSMON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TSMON තත්කාල ගනුදෙනු

Taiwan Semiconductor ලාංඡනය

Taiwan Semiconductor මිල(TSMON)

1 TSMON සිට USD සජීවී මිල:

$291.89
$291.89$291.89
+1.10%1D
USD
Taiwan Semiconductor (TSMON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:35:03 (UTC+8)

Taiwan Semiconductor (TSMON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 288.54
$ 288.54$ 288.54
පැය 24 පහළ
$ 297.29
$ 297.29$ 297.29
24H ඉහළ

$ 288.54
$ 288.54$ 288.54

$ 297.29
$ 297.29$ 297.29

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

+0.12%

+1.10%

-4.75%

-4.75%

Taiwan Semiconductor (TSMON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 291.84. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 288.54 ක අවම අගයක් සහ $ 297.29 ක උපරිම අගයක් අතර TSMON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TSMONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 315.98059769287 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 228.88466810009672 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TSMON පසුගිය පැය තුල, +0.12% කින්, පැය 24 තුල, +1.10% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -4.75% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Taiwan Semiconductor (TSMON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1984

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

4.51K
4.51K 4.51K

4,510.51989443
4,510.51989443 4,510.51989443

ETH

Taiwan Semiconductor හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.32M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 57.15K වේ. මුළු සැපයුම 4.51K සමඟින් TSMON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4510.51989443 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.32M කි.

Taiwan Semiconductor (TSMON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Taiwan Semiconductorහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +3.1759+1.10%
දින 30 යි$ -4-1.36%
දින 60 යි$ +91.84+45.92%
දින 90 යි$ +91.84+45.92%
Taiwan Semiconductor අද මිල වෙනස

අද, TSMON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +3.1759 (+1.10%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Taiwan Semiconductor දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -4 (-1.36%) කින් ඉහළ ගියේය.

Taiwan Semiconductor දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TSMON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +91.84 (+45.92%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Taiwan Semiconductor දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +91.84 (+45.92%), කින් චලනය විය.

Taiwan Semiconductor (TSMON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Taiwan Semiconductor මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Taiwan Semiconductor (TSMON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Taiwan Semiconductor ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Taiwan Semiconductor ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TSMON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Taiwan Semiconductor ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Taiwan Semiconductor මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Taiwan Semiconductor මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Taiwan Semiconductor (TSMON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Taiwan Semiconductor (TSMON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Taiwan Semiconductor සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Taiwan Semiconductor මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Taiwan Semiconductor (TSMON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Taiwan SemiconductorTSMON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TSMON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Taiwan Semiconductor (TSMON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Taiwan Semiconductor මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Taiwan Semiconductor MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Taiwan Semiconductor සම්පත්

Taiwan Semiconductor පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Taiwan Semiconductor වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Taiwan Semiconductor පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Taiwan Semiconductor (TSMON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TSMON හි සජීවී මිල, USD වලින් 291.84 USD වේ.
TSMON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TSMON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 291.84 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Taiwan Semiconductor හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TSMON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.32M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TSMON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TSMON හි සංසරණ සැපයුම 4.51K USD වේ.
TSMON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
315.98059769287 USD ක ATH මිලක් TSMON අත්කර ගති.
TSMON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
228.88466810009672 USD ක ATL මිලක් TSMON අත්කර ගති.
TSMON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TSMON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 57.15K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TSMON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TSMON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TSMON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:35:03 (UTC+8)

Taiwan Semiconductor (TSMON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

