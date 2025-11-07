හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Tesla xStock සඳහා අද මිල 451.1 USD කි. TSLAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TSLAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Tesla xStock සඳහා අද මිල 451.1 USD කි. TSLAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TSLAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TSLAX ගැන වැඩි විස්තර

TSLAX මිල තොරතුරු

TSLAX යනු කුමක්ද

TSLAX නිල වෙබ් අඩවිය

TSLAX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TSLAX මිල පුරෝකථනය

TSLAX ඉතිහාසය

TSLAX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TSLAX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TSLAX තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Tesla xStock ලාංඡනය

Tesla xStock මිල(TSLAX)

1 TSLAX සිට USD සජීවී මිල:

$451.15
$451.15$451.15
+1.45%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:01:53 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 436.56
$ 436.56$ 436.56
පැය 24 පහළ
$ 469.77
$ 469.77$ 469.77
24H ඉහළ

$ 436.56
$ 436.56$ 436.56

$ 469.77
$ 469.77$ 469.77

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.82%

+1.45%

+2.26%

+2.26%

Tesla xStock (TSLAX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 451.1. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 436.56 ක අවම අගයක් සහ $ 469.77 ක උපරිම අගයක් අතර TSLAX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TSLAXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 474.6824248978316 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 290.2836164741007 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TSLAX පසුගිය පැය තුල, +0.82% කින්, පැය 24 තුල, +1.45% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.26% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Tesla xStock (TSLAX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.529

$ 41.95M
$ 41.95M$ 41.95M

$ 98.59K
$ 98.59K$ 98.59K

$ 41.95M
$ 41.95M$ 41.95M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.18791406
92,998.18791406 92,998.18791406

SOL

Tesla xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 41.95M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 98.59K වේ. මුළු සැපයුම 93.00K සමඟින් TSLAX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 92998.18791406 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 41.95M කි.

Tesla xStock (TSLAX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Tesla xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +6.4482+1.45%
දින 30 යි$ +17.02+3.92%
දින 60 යි$ +96.18+27.09%
දින 90 යි$ +120.26+36.34%
Tesla xStock අද මිල වෙනස

අද, TSLAX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +6.4482 (+1.45%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Tesla xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +17.02 (+3.92%) කින් ඉහළ ගියේය.

Tesla xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TSLAX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +96.18 (+27.09%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Tesla xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +120.26 (+36.34%), කින් චලනය විය.

Tesla xStock (TSLAX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Tesla xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Tesla xStock (TSLAX) යනු කුමක්ද

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් Tesla xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Tesla xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TSLAX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Tesla xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Tesla xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Tesla xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Tesla xStock (TSLAX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Tesla xStock (TSLAX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Tesla xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Tesla xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Tesla xStock (TSLAX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Tesla xStockTSLAX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TSLAX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Tesla xStock (TSLAX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Tesla xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Tesla xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TSLAX දේශීය මුදල් වෙත

1 Tesla xStock(TSLAX) සිට VND
11,870,696.5
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට AUD
A$694.694
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට GBP
342.836
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට EUR
387.946
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට USD
$451.1
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MYR
RM1,881.087
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට TRY
19,036.42
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට JPY
¥69,018.3
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට ARS
ARS$654,713.007
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට RUB
36,647.364
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට INR
40,017.081
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට IDR
Rp7,518,330.326
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට PHP
26,660.01
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට EGP
￡E.21,332.519
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BRL
R$2,413.385
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට CAD
C$636.051
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BDT
54,962.024
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට NGN
648,131.458
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට COP
$1,728,349.051
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට ZAR
R.7,840.118
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට UAH
18,950.711
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට TZS
T.Sh.1,108,352.7
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට VES
Bs102,850.8
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට CLP
$425,387.3
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට PKR
Rs126,673.391
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට KZT
237,044.028
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට THB
฿14,606.618
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට TWD
NT$13,970.567
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට AED
د.إ1,655.537
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට CHF
Fr360.88
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට HKD
HK$3,505.047
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට AMD
֏172,500.64
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MAD
.د.م4,208.763
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MXN
$8,372.416
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට SAR
ريال1,691.625
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට ETB
Br69,419.779
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට KES
KSh58,277.609
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට JOD
د.أ319.8299
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට PLN
1,660.048
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට RON
лв1,984.84
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට SEK
kr4,321.538
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BGN
лв762.359
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට HUF
Ft151,068.879
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට CZK
9,518.21
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට KWD
د.ك138.0366
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට ILS
1,475.097
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BOB
Bs3,112.59
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට AZN
766.87
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට TJS
SM4,159.142
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට GEL
1,222.481
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට AOA
Kz413,473.749
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BHD
.د.ب170.0647
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BMD
$451.1
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට DKK
kr2,918.617
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට HNL
L11,881.974
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MUR
20,705.49
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට NAD
$7,826.585
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට NOK
kr4,601.22
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට NZD
$798.447
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට PAB
B/.451.1
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට PGK
K1,894.62
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට QAR
ر.ق1,642.004
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට RSD
дин.45,827.249
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට UZS
soʻm5,370,237.236
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට ALL
L37,779.625
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට ANG
ƒ807.469
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට AWG
ƒ811.98
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BBD
$902.2
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BAM
KM762.359
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BIF
Fr1,326,685.1
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BND
$586.43
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BSD
$451.1
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට JMD
$72,243.665
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට KHR
1,818,947.975
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට KMF
Fr189,462
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට LAK
9,806,521.543
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට LKR
රු137,359.95
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MDL
L7,709.299
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MGA
Ar2,031,979.95
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MOP
P3,604.289
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MVR
6,946.94
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MWK
MK780,448.11
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට MZN
MT28,847.845
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට NPR
रु63,920.87
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට PYG
3,199,201.2
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට RWF
Fr653,643.9
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට SBD
$3,712.553
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට SCR
6,703.346
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට SRD
$17,367.35
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට SVC
$3,938.103
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට SZL
L7,817.563
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට TMT
m1,583.361
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට TND
د.ت1,330.745
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට TTD
$3,049.436
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට UGX
Sh1,577,045.6
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට XAF
Fr256,224.8
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට XCD
$1,217.97
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට XOF
Fr256,224.8
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට XPF
Fr46,463.3
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BWP
P6,058.273
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට BZD
$902.2
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට CVE
$43,233.424
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට DJF
Fr79,844.7
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට DOP
$29,010.241
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට DZD
د.ج58,859.528
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට FJD
$1,028.508
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට GNF
Fr3,922,314.5
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට GTQ
Q3,455.426
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට GYD
$94,352.076
1 Tesla xStock(TSLAX) සිට ISK
kr56,838.6

Tesla xStock සම්පත්

Tesla xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Tesla xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Tesla xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Tesla xStock (TSLAX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TSLAX හි සජීවී මිල, USD වලින් 451.1 USD වේ.
TSLAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TSLAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 451.1 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Tesla xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TSLAX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 41.95M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TSLAX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TSLAX හි සංසරණ සැපයුම 93.00K USD වේ.
TSLAX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
474.6824248978316 USD ක ATH මිලක් TSLAX අත්කර ගති.
TSLAX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
290.2836164741007 USD ක ATL මිලක් TSLAX අත්කර ගති.
TSLAX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TSLAX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 98.59K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TSLAX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TSLAX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TSLAX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:01:53 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

TSLAX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

TSLAX
TSLAX
USD
USD

1 TSLAX = 451.1 USD

TSLAX වෙළඳාම

TSLAX/USDT
$451.15
$451.15$451.15
+1.46%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,474.22
$102,474.22$102,474.22

+0.45%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.74
$3,365.74$3,365.74

+1.99%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.16
$158.16$158.16

+1.43%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1441
$1.1441$1.1441

+33.34%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,474.22
$102,474.22$102,474.22

+0.45%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.74
$3,365.74$3,365.74

+1.99%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.16
$158.16$158.16

+1.43%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2375
$2.2375$2.2375

+0.13%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012200
$0.012200$0.012200

+205.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008815
$0.008815$0.008815

+781.50%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.474
$4.474$4.474

+347.40%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007893
$0.007893$0.007893

+269.86%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1140
$0.1140$0.1140

+128.00%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$12.9255
$12.9255$12.9255

+111.54%