Trump404 (TRUMP404) යනු කුමක්ද

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

MEXC වෙතින් Trump404 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Trump404 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TRUMP404 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Trump404 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Trump404 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Trump404 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Trump404,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TRUMP404 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Trump404මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Trump404 මිල ඉතිහාසය

TRUMP404හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TRUMP404හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Trump404 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Trump404 (TRUMP404) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Trump404 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Trump404 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TRUMP404 දේශීය මුදල් වෙත

1TRUMP404 සිට VNDවෙත ₫ 2,427,946.29 1TRUMP404 සිට AUDවෙත A$ 146.7695 1TRUMP404 සිට GBPවෙත £ 71.0175 1TRUMP404 සිට EURවෙත € 84.2741 1TRUMP404 සිට USDවෙත $ 94.69 1TRUMP404 සිට MYRවෙත RM 405.2732 1TRUMP404 සිට TRYවෙත ₺ 3,667.3437 1TRUMP404 සිට JPYවෙත ¥ 13,806.7489 1TRUMP404 සිට RUBවෙත ₽ 7,608.3415 1TRUMP404 සිට INRවෙත ₹ 8,098.8357 1TRUMP404 සිට IDRවෙත Rp 1,578,166.0354 1TRUMP404 සිට KRWවෙත ₩ 132,433.434 1TRUMP404 සිට PHPවෙත ₱ 5,282.7551 1TRUMP404 සිට EGPවෙත £E. 4,750.5973 1TRUMP404 සිට BRLවෙත R$ 533.1047 1TRUMP404 සිට CADවෙත C$ 131.6191 1TRUMP404 සිට BDTවෙත ৳ 11,483.0563 1TRUMP404 සිට NGNවෙත ₦ 151,504 1TRUMP404 සිට UAHවෙත ₴ 3,925.8474 1TRUMP404 සිට VESවෙත Bs 8,711.48 1TRUMP404 සිට PKRවෙත Rs 26,605.0493 1TRUMP404 සිට KZTවෙත ₸ 48,335.4574 1TRUMP404 සිට THBවෙත ฿ 3,162.646 1TRUMP404 සිට TWDවෙත NT$ 2,856.7973 1TRUMP404 සිට AEDවෙත د.إ 347.5123 1TRUMP404 සිට CHFවෙත Fr 78.5927 1TRUMP404 සිට HKDවෙත HK$ 738.582 1TRUMP404 සිට MADවෙත .د.م 883.4577 1TRUMP404 සිට MXNවෙත $ 1,836.0391

Trump404 සම්පත්

Trump404 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Trump404 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Trump404 (TRUMP404) හි මිල කීයද? Trump404 (TRUMP404)හි සජීවී මිල 94.69 USD වේ. Trump404 (TRUMP404) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Trump404 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TRUMP404හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 94.69 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Trump404 (TRUMP404) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Trump404 (TRUMP404) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Trump404 (TRUMP404) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Trump404 (TRUMP404) හි ඉහළම මිල 7,500 USD වේ. Trump404 (TRUMP404) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Trump404 (TRUMP404) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.