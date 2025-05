TrueBit (TRU1) යනු කුමක්ද

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

MEXC වෙතින් TrueBit ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TrueBit ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TRU1 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TrueBit ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TrueBit මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TrueBit මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TrueBit,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TRU1 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TrueBitමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TrueBit මිල ඉතිහාසය

TRU1හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TRU1හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TrueBit මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TrueBit (TRU1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TrueBit මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TrueBit MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TRU1 දේශීය මුදල් වෙත

1TRU1 සිට VNDවෙත ₫ 3,478.20165 1TRU1 සිට AUDවෙත A$ 0.2102575 1TRU1 සිට GBPවෙත £ 0.1017375 1TRU1 සිට EURවෙත € 0.1207285 1TRU1 සිට USDවෙත $ 0.13565 1TRU1 සිට MYRවෙත RM 0.580582 1TRU1 සිට TRYවෙත ₺ 5.2537245 1TRU1 සිට JPYවෙත ¥ 19.7791265 1TRU1 සිට RUBවෙත ₽ 10.8994775 1TRU1 සිට INRවෙත ₹ 11.6021445 1TRU1 සිට IDRවෙත Rp 2,260.832429 1TRU1 සිට KRWවෙත ₩ 189.72009 1TRU1 සිට PHPවෙත ₱ 7.5679135 1TRU1 සිට EGPවෙත £E. 6.8055605 1TRU1 සිට BRLවෙත R$ 0.7637095 1TRU1 සිට CADවෙත C$ 0.1885535 1TRU1 සිට BDTවෙත ৳ 16.4502755 1TRU1 සිට NGNවෙත ₦ 217.04 1TRU1 සිට UAHවෙත ₴ 5.624049 1TRU1 සිට VESවෙත Bs 12.4798 1TRU1 සිට PKRවෙත Rs 38.1135805 1TRU1 සිට KZTවෙත ₸ 69.243899 1TRU1 සිට THBවෙත ฿ 4.53071 1TRU1 සිට TWDවෙත NT$ 4.0925605 1TRU1 සිට AEDවෙත د.إ 0.4978355 1TRU1 සිට CHFවෙත Fr 0.1125895 1TRU1 සිට HKDවෙත HK$ 1.05807 1TRU1 සිට MADවෙත .د.م 1.2656145 1TRU1 සිට MXNවෙත $ 2.628897

TrueBit සම්පත්

TrueBit පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TrueBit පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TrueBit (TRU1) හි මිල කීයද? TrueBit (TRU1)හි සජීවී මිල 0.13565 USD වේ. TrueBit (TRU1) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TrueBit හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TRU1හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.13565 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TrueBit (TRU1) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TrueBit (TRU1) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. TrueBit (TRU1) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TrueBit (TRU1) හි ඉහළම මිල 1.37 USD වේ. TrueBit (TRU1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TrueBit (TRU1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.73K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.