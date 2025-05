Trivians (TRIVIA) යනු කුමක්ද

Trivians is a cryptocurrency-powered trivia game app which enables players to win Trivian Token according to their correct answers at different game modes and competitions. It is the new generation trivia game, with a totally unique “Battle Royale” approach without any geographical and language restrictions.

MEXC වෙතින් Trivians ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Trivians ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TRIVIA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Trivians ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Trivians මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Trivians මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Trivians,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TRIVIA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Triviansමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Trivians මිල ඉතිහාසය

TRIVIAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TRIVIAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Trivians මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Trivians (TRIVIA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Trivians මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Trivians MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1TRIVIA සිට VNDවෙත ₫ 2.7410229 1TRIVIA සිට AUDවෙත A$ 0.000166764 1TRIVIA සිට GBPවෙත £ 0.000080175 1TRIVIA සිට EURවෙත € 0.000095141 1TRIVIA සිට USDවෙත $ 0.0001069 1TRIVIA සිට MYRවෙත RM 0.000457532 1TRIVIA සිට TRYවෙත ₺ 0.00413703 1TRIVIA සිට JPYවෙත ¥ 0.015582813 1TRIVIA සිට RUBවෙත ₽ 0.00860545 1TRIVIA සිට INRවෙත ₹ 0.009142088 1TRIVIA සිට IDRවෙත Rp 1.752458736 1TRIVIA සිට KRWවෙත ₩ 0.14951034 1TRIVIA සිට PHPවෙත ₱ 0.005963951 1TRIVIA සිට EGPවෙත £E. 0.005361035 1TRIVIA සිට BRLවෙත R$ 0.000602916 1TRIVIA සිට CADවෙත C$ 0.000148591 1TRIVIA සිට BDTවෙත ৳ 0.012996902 1TRIVIA සිට NGNවෙත ₦ 0.17104 1TRIVIA සිට UAHවෙත ₴ 0.00443635 1TRIVIA සිට VESවෙත Bs 0.0098348 1TRIVIA සිට PKRවෙත Rs 0.030128696 1TRIVIA සිට KZTවෙත ₸ 0.054623762 1TRIVIA සිට THBවෙත ฿ 0.003551218 1TRIVIA සිට TWDවෙත NT$ 0.003224104 1TRIVIA සිට AEDවෙත د.إ 0.000392323 1TRIVIA සිට CHFවෙත Fr 0.000088727 1TRIVIA සිට HKDවෙත HK$ 0.00083382 1TRIVIA සිට MADවෙත .د.م 0.000993101 1TRIVIA සිට MXNවෙත $ 0.002081343

Trivians පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Trivians පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Trivians (TRIVIA) හි මිල කීයද? Trivians (TRIVIA)හි සජීවී මිල 0.0001069 USD වේ. Trivians (TRIVIA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Trivians හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TRIVIAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001069 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Trivians (TRIVIA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Trivians (TRIVIA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Trivians (TRIVIA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Trivians (TRIVIA) හි ඉහළම මිල 0.0389 USD වේ. Trivians (TRIVIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Trivians (TRIVIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 25.23K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

